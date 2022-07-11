https://ria.ru/20220711/tyumen-1801720540.html

Тюменские предприятия увеличили выпуск продуктов питания

Тюменские предприятия увеличили выпуск продуктов питания - РИА Новости, 11.07.2022

Тюменские предприятия увеличили выпуск продуктов питания

Тюменские предприятия наращивают производство важнейших продуктов питания, этому способствует оказываемые предпринимательству государственные и региональные... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T14:50

2022-07-11T14:50

2022-07-11T14:51

тюменская область

экономика

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 11 июл – РИА Новости. Тюменские предприятия наращивают производство важнейших продуктов питания, этому способствует оказываемые предпринимательству государственные и региональные меры поддержки, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.За пять месяцев в регионе произведено около 13 тысяч тонн мяса – почти на 5% больше, чем в 2021 году за это же время, выпуск кисломолочной продукции вырос на 5,7 % и достиг 15 700 тонн, объем производства кондитерских изделий увеличился на 10,6% и составил 6 400 тонн."Растут объемы у производителей кисломолочной продукции, сыроваров, мукомолов и пекарей. Этому способствуют региональные и федеральные меры господдержки", – отмечается в сообщении.В качестве примера мер поддержки Александр Моор назвал компенсацию части затрат на производство, реализацию хлеба и хлебобулочных изделий, размер которой в 2022 году увеличен с 2 до 2,5 тысячи рублей за тонну продукции. Получатели субсидий обязаны продавать свою продукцию по фиксированным ценам, "таким образом, благодаря нашей поддержке выигрывают и предприниматели, и потребители", подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20220706/avtomagistrali-1800693758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, александр моор