https://ria.ru/20220711/turtsiya-1801697374.html

В МИД Турции прокомментировали решение ЕСПЧ по делу Кавалы

В МИД Турции прокомментировали решение ЕСПЧ по делу Кавалы - РИА Новости, 11.07.2022

В МИД Турции прокомментировали решение ЕСПЧ по делу Кавалы

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решением по делу турецкого правозащитника Османа Кавалы не оправдал ожиданий Анкары, в очередной раз поставил под... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T13:43

2022-07-11T13:43

2022-07-11T13:43

в мире

турция

сша

стамбул

европейский суд по правам человека (еспч)

совет европы

евросоюз

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АНКАРА, 11 июл – РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решением по делу турецкого правозащитника Османа Кавалы не оправдал ожиданий Анкары, в очередной раз поставил под вопрос доверие к европейской системе защиты прав человека, говорится в поступившем РИА Новости заявлении официального представителя МИД Турции Танжу Бильгича.Осман Кавала - известный турецкий правозащитник, основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, который, в частности, поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств, часто имеющие международную направленность, в том числе примирение между турецким и армянским населением и мирное решение курдского вопроса. В феврале 2020 года турецкий суд оправдал Кавалу по обвинению в причастности к попытке свержения правительства по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году, однако в тот же день прокуратура Стамбула выдала новый ордер на его арест. Кавале были предъявлены новые обвинения, на этот раз в участии в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года. Ранее суд приговорил Кавалу к пожизненному заключению.ЕСПЧ в понедельник огласил свое решение в рамках процедуры нарушения, инициированной Комитетом министров Совета Европы 2 февраля 2022 года, по делу Османа Кавалы. ЕСПЧ постановил, что Турция нарушила статью 46/1 ЕКПЧ на том основании, что "она не выполнила свои обязательства в отношении решений ЕСПЧ". Было принято решение выплатить Кавале судебные издержки в размере 7 тысяч 500 евро (131 тысяча 589 лир). Решение было принято 16 голосами против 1. Единственный голос против был от турецкого судьи."…К сожалению, ЕСПЧ своим решением по этому вопросу, объявленным в понедельник, не оправдал ожиданий Турции и в очередной раз поставил под вопрос доверие к европейской системе защиты прав человека. Мы ожидаем, что Комитет министров ЕС, который будет следить за процессом на следующем этапе, откажется от предвзятого и избирательного подхода, который он демонстрировал ранее, и будет действовать со здравым смыслом, не позволяя некоторым кругам стремиться создать политическую повестку дня", - сказал Бильгич.Ранее посольства 10 стран - Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США - выступили с призывом к Турции освободить Кавалу, который обвиняется в причастности к попытке свержения правительства. МИД Турции вызвал послов этих стран и напомнил о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Вслед за этим президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что дал указание объявить этих послов персонами нон грата. В конце октября посольство США в Турции заявило, что не вмешивается во внутренние дела других стран. Его примеру последовали остальные посольства. В результате Эрдоган заявил, что инцидент исчерпан. Госдеп США позже заявил, что США выражают глубокую озабоченность пожизненным приговором турецкому правозащитнику Осману Кавале, а также призывают к его освобождению.

https://ria.ru/20220425/pozhiznennoe-1785405894.html

https://ria.ru/20220702/vinnik-1799839114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, сша, стамбул, европейский суд по правам человека (еспч), совет европы, евросоюз