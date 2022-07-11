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Канада отправит турбину для "Северного потока" после 14 июля, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.07.2022
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Канада отправит турбину для "Северного потока" после 14 июля, сообщили СМИ
Канада отправит турбину для "Северного потока" после 14 июля, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.07.2022
Канада отправит турбину для "Северного потока" после 14 июля, сообщили СМИ
Транспортировка отремонтированного газоперекачивающего агрегата (ГПА) для "Северного потока" из Канады может начаться в середине июля, сообщил "Коммерсантъ" со... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T09:34
2022-07-11T14:40
экономика
канада
германия
монреаль
siemens
газпром
северный поток
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Транспортировка отремонтированного газоперекачивающего агрегата (ГПА) для "Северного потока" из Канады может начаться в середине июля, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией.ГПА состоит из компрессора и газовой турбины. Сейчас машина еще проходит испытания в Монреале в ремонтном цехе британской Industrial Turbine Company Limited, принадлежащей Siemens Energy. Из Канады его отправят ориентировочно после 14 июля, доставка через Германию в Россию потребует до двух недель, еще несколько дней может уйти на установку агрегата.О согласии Канады отправить в Германию турбину для "Северного потока" накануне сообщил министр природных ресурсов страны Джонатан Уилкинсон. "Канада предоставит Siemens Canada ограниченное по времени и отзывное разрешение на возврат отремонтированных турбин для "Северного потока" в Германию", — сказал он.При этом до сих пор неясно, где будут ремонтироваться оставшиеся машины. Вопрос о том, насколько "Газпром" увеличит прокачку по "Северному потоку" после возвращения турбины, также остается открытым. В теории прокачка газа по магистрали может увеличиться примерно на 20 процентов, то есть до 100 миллионов кубометров в сутки.Российская компания в середине июня заявила, что вынуждена остановить эксплуатацию нескольких газотурбинных двигателей Siemens из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта, и снизила прокачку по "Северному потоку" примерно на 60 процентов — до 67 миллионов кубометров при плановом объеме 167 миллионов.Усугубить нехватку газа в Европе может остановка магистрали с 11 по 21 июля на ежегодное техническое обслуживание. Некоторые страны — в частности, Германия и Австрия — высказывали опасения, что поставки по газопроводу после окончания работ могут снизиться или прекратиться.Пока неясно, собирается ли "Газпром", согласно практике прошлых лет, на период полной остановки "Северного потока" на ремонт увеличить поставки газа в Центральную и Западную Европу по другим маршрутам. Однако заместить весь выпадающий объем невозможно, так как Украина из-за форс-мажора ограничила прием российского газа для транзита, а использовать "Ямал — Европу" через Польшу запрещают российские контрсанкции.
https://ria.ru/20220710/siemens-1801573408.html
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экономика, канада, германия, монреаль, siemens, газпром, северный поток
09:34 11.07.2022 (обновлено: 14:40 11.07.2022)
 
Канада отправит турбину для "Северного потока" после 14 июля, сообщили СМИ

"Коммерсантъ": Канада отправит турбину для "Северного потока" после 14 июля

© AP Photo / Michael SohnГазопровод "Северный поток" в Лубмине, Германия
Газопровод Северный поток в Лубмине, Германия - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Газопровод "Северный поток" в Лубмине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Транспортировка отремонтированного газоперекачивающего агрегата (ГПА) для "Северного потока" из Канады может начаться в середине июля, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией.
ГПА состоит из компрессора и газовой турбины. Сейчас машина еще проходит испытания в Монреале в ремонтном цехе британской Industrial Turbine Company Limited, принадлежащей Siemens Energy. Из Канады его отправят ориентировочно после 14 июля, доставка через Германию в Россию потребует до двух недель, еще несколько дней может уйти на установку агрегата.
Здание компании Siemens - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
Вчера, 19:51
Siemens намерена быстро доставить турбину для "Северного потока"
О согласии Канады отправить в Германию турбину для "Северного потока" накануне сообщил министр природных ресурсов страны Джонатан Уилкинсон.
"Канада предоставит Siemens Canada ограниченное по времени и отзывное разрешение на возврат отремонтированных турбин для "Северного потока" в Германию", — сказал он.
При этом до сих пор неясно, где будут ремонтироваться оставшиеся машины. Вопрос о том, насколько "Газпром" увеличит прокачку по "Северному потоку" после возвращения турбины, также остается открытым. В теории прокачка газа по магистрали может увеличиться примерно на 20 процентов, то есть до 100 миллионов кубометров в сутки.
Российская компания в середине июня заявила, что вынуждена остановить эксплуатацию нескольких газотурбинных двигателей Siemens из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта, и снизила прокачку по "Северному потоку" примерно на 60 процентов — до 67 миллионов кубометров при плановом объеме 167 миллионов.
Усугубить нехватку газа в Европе может остановка магистрали с 11 по 21 июля на ежегодное техническое обслуживание. Некоторые страны — в частности, Германия и Австрия — высказывали опасения, что поставки по газопроводу после окончания работ могут снизиться или прекратиться.
Пока неясно, собирается ли "Газпром", согласно практике прошлых лет, на период полной остановки "Северного потока" на ремонт увеличить поставки газа в Центральную и Западную Европу по другим маршрутам. Однако заместить весь выпадающий объем невозможно, так как Украина из-за форс-мажора ограничила прием российского газа для транзита, а использовать "Ямал — Европу" через Польшу запрещают российские контрсанкции.
Газопровод Северный поток в окрестностях города Лубмин - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
08:11
Поставки газа по "Северному потоку" прекратились
 
ЭкономикаКанадаГерманияМонреальSiemensГазпромСеверный поток
 
 
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