09:34 11.07.2022 (обновлено: 14:40 11.07.2022)
Канада отправит турбину для "Северного потока" после 14 июля, сообщили СМИ
"Коммерсантъ": Канада отправит турбину для "Северного потока" после 14 июля
© AP Photo / Michael SohnГазопровод "Северный поток" в Лубмине, Германия
© AP Photo / Michael Sohn
Газопровод "Северный поток" в Лубмине, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Транспортировка отремонтированного газоперекачивающего агрегата (ГПА) для "Северного потока" из Канады может начаться в середине июля, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией.
ГПА состоит из компрессора и газовой турбины. Сейчас машина еще проходит испытания в Монреале в ремонтном цехе британской Industrial Turbine Company Limited, принадлежащей Siemens Energy. Из Канады его отправят ориентировочно после 14 июля, доставка через Германию в Россию потребует до двух недель, еще несколько дней может уйти на установку агрегата.
О согласии Канады отправить в Германию турбину для "Северного потока" накануне сообщил министр природных ресурсов страны Джонатан Уилкинсон.
"Канада предоставит Siemens Canada ограниченное по времени и отзывное разрешение на возврат отремонтированных турбин для "Северного потока" в Германию", — сказал он.
При этом до сих пор неясно, где будут ремонтироваться оставшиеся машины. Вопрос о том, насколько "Газпром" увеличит прокачку по "Северному потоку" после возвращения турбины, также остается открытым. В теории прокачка газа по магистрали может увеличиться примерно на 20 процентов, то есть до 100 миллионов кубометров в сутки.
Российская компания в середине июня заявила, что вынуждена остановить эксплуатацию нескольких газотурбинных двигателей Siemens из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта, и снизила прокачку по "Северному потоку" примерно на 60 процентов — до 67 миллионов кубометров при плановом объеме 167 миллионов.
Пока неясно, собирается ли "Газпром", согласно практике прошлых лет, на период полной остановки "Северного потока" на ремонт увеличить поставки газа в Центральную и Западную Европу по другим маршрутам. Однако заместить весь выпадающий объем невозможно, так как Украина из-за форс-мажора ограничила прием российского газа для транзита, а использовать "Ямал — Европу" через Польшу запрещают российские контрсанкции.