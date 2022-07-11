https://ria.ru/20220711/troitskoe-1801812204.html

Украинские войска обстреляли Троицкое в ДНР

Украинские войска обстреляли Троицкое в ДНР - РИА Новости, 11.07.2022

Украинские войска обстреляли Троицкое в ДНР

Украинские войска за 5 минут дважды обстреляли Троицкое, выпустив по населенному пункту в общей сложности десять мин калибром 120 миллиметров, заявило... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T19:56

2022-07-11T19:56

2022-07-11T19:56

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска за 5 минут дважды обстреляли Троицкое, выпустив по населенному пункту в общей сложности десять мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 18.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Троицкое: выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров; 19.00 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Троицкое: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220711/ukraina-1801748620.html

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донецкая народная республика

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украина, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины