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Ракова: более 500 медиков приняли участие в Москве в тренингах - РИА Новости, 11.07.2022
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Ракова: более 500 медиков приняли участие в Москве в тренингах
Ракова: более 500 медиков приняли участие в Москве в тренингах - РИА Новости, 11.07.2022
Ракова: более 500 медиков приняли участие в Москве в тренингах
Более 500 медиков приняли участие в Москве в открытых тренингах по 11 специальностям, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T10:27
2022-07-11T10:27
москва
анастасия ракова
общество
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Более 500 медиков приняли участие в Москве в открытых тренингах по 11 специальностям, сообщается на сайте мэра столицы.Сообщается, что площадка кадрового центра депздрава столицы реализует образовательный проект в формате открытых тренингов."Открытые тренинги позволяют столичным врачам смоделировать клинический опыт в виртуальной среде на современном симуляционном оборудовании без риска для пациента, объективно оценить достигнутый ими уровень мастерства и совершенствовать свои навыки в удобное время по предварительной записи. На данный момент их можно пройти по 11 специальностям: оториноларингологии, офтальмологии, кардиологии, рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, гинекологии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике и другим. Меньше чем за три месяца тренинги посетили уже более 500 врачей", - приводятся в сообщении слова заммэра по соцразвитию Анастасии Раковой.На сайте сообщается, что специалисты по ультразвуковой диагностике при помощи современных УЗИ-аппаратов смогут отработать навыки обследования пациентов с разными патологиями. Также у хирургов есть возможность упражняться в малоинвазивных процедурах. Те, кто занимается рентгенэндоваскулярной диагностикой и лечением могут усовершенствовать проведение нейроваскулярных вмешательств на сонных артериях, сосудах головного мозга или при остром ишемическом инсульте."Центр оснащен более 1100 единицами высокотехнологичного симуляционного и медицинского оборудования. На 31 станции ежедневно отрабатывают практические навыки и решают ситуационные задачи, связанные с реальными клиническими случаями. Возможности Кадрового центра позволяют проводить профессиональную оценку по 89 врачебным специальностям", - добавляется в сообщении.
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москва, анастасия ракова , общество
10:27 11.07.2022
 

Ракова: более 500 медиков приняли участие в Москве в тренингах

© Фото : Пресс-служба Комплекса соцразвития МосквыЗаммэра по соцразвитию Анастасия Ракова
Заммэра по соцразвитию Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© Фото : Пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Более 500 медиков приняли участие в Москве в открытых тренингах по 11 специальностям, сообщается на сайте мэра столицы.
Сообщается, что площадка кадрового центра депздрава столицы реализует образовательный проект в формате открытых тренингов.
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"Открытые тренинги позволяют столичным врачам смоделировать клинический опыт в виртуальной среде на современном симуляционном оборудовании без риска для пациента, объективно оценить достигнутый ими уровень мастерства и совершенствовать свои навыки в удобное время по предварительной записи. На данный момент их можно пройти по 11 специальностям: оториноларингологии, офтальмологии, кардиологии, рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, гинекологии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике и другим. Меньше чем за три месяца тренинги посетили уже более 500 врачей", - приводятся в сообщении слова заммэра по соцразвитию Анастасии Раковой.
На сайте сообщается, что специалисты по ультразвуковой диагностике при помощи современных УЗИ-аппаратов смогут отработать навыки обследования пациентов с разными патологиями. Также у хирургов есть возможность упражняться в малоинвазивных процедурах. Те, кто занимается рентгенэндоваскулярной диагностикой и лечением могут усовершенствовать проведение нейроваскулярных вмешательств на сонных артериях, сосудах головного мозга или при остром ишемическом инсульте.
"Центр оснащен более 1100 единицами высокотехнологичного симуляционного и медицинского оборудования. На 31 станции ежедневно отрабатывают практические навыки и решают ситуационные задачи, связанные с реальными клиническими случаями. Возможности Кадрового центра позволяют проводить профессиональную оценку по 89 врачебным специальностям", - добавляется в сообщении.
 
МоскваАнастасия РаковаОбщество
 
 
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