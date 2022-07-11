https://ria.ru/20220711/treningi-1801633081.html
Ракова: более 500 медиков приняли участие в Москве в тренингах
Ракова: более 500 медиков приняли участие в Москве в тренингах - РИА Новости, 11.07.2022
Ракова: более 500 медиков приняли участие в Москве в тренингах
Более 500 медиков приняли участие в Москве в открытых тренингах по 11 специальностям, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T10:27
2022-07-11T10:27
2022-07-11T10:27
москва
анастасия ракова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801632926_0:50:1500:895_1920x0_80_0_0_a220169827429508c046151fe490b7b2.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Более 500 медиков приняли участие в Москве в открытых тренингах по 11 специальностям, сообщается на сайте мэра столицы.Сообщается, что площадка кадрового центра депздрава столицы реализует образовательный проект в формате открытых тренингов."Открытые тренинги позволяют столичным врачам смоделировать клинический опыт в виртуальной среде на современном симуляционном оборудовании без риска для пациента, объективно оценить достигнутый ими уровень мастерства и совершенствовать свои навыки в удобное время по предварительной записи. На данный момент их можно пройти по 11 специальностям: оториноларингологии, офтальмологии, кардиологии, рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, гинекологии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике и другим. Меньше чем за три месяца тренинги посетили уже более 500 врачей", - приводятся в сообщении слова заммэра по соцразвитию Анастасии Раковой.На сайте сообщается, что специалисты по ультразвуковой диагностике при помощи современных УЗИ-аппаратов смогут отработать навыки обследования пациентов с разными патологиями. Также у хирургов есть возможность упражняться в малоинвазивных процедурах. Те, кто занимается рентгенэндоваскулярной диагностикой и лечением могут усовершенствовать проведение нейроваскулярных вмешательств на сонных артериях, сосудах головного мозга или при остром ишемическом инсульте."Центр оснащен более 1100 единицами высокотехнологичного симуляционного и медицинского оборудования. На 31 станции ежедневно отрабатывают практические навыки и решают ситуационные задачи, связанные с реальными клиническими случаями. Возможности Кадрового центра позволяют проводить профессиональную оценку по 89 врачебным специальностям", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220710/temperatura-1801489398.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801632926_135:0:1468:1000_1920x0_80_0_0_8a2c613abf1fde2b1394416fb9aa7e95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анастасия ракова , общество
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Более 500 медиков приняли участие в Москве в открытых тренингах по 11 специальностям, сообщается на сайте мэра столицы.
Сообщается, что площадка кадрового центра депздрава столицы реализует образовательный проект в формате открытых тренингов.
"Открытые тренинги позволяют столичным врачам смоделировать клинический опыт в виртуальной среде на современном симуляционном оборудовании без риска для пациента, объективно оценить достигнутый ими уровень мастерства и совершенствовать свои навыки в удобное время по предварительной записи. На данный момент их можно пройти по 11 специальностям: оториноларингологии, офтальмологии, кардиологии, рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, гинекологии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике и другим. Меньше чем за три месяца тренинги посетили уже более 500 врачей", - приводятся в сообщении слова заммэра по соцразвитию Анастасии Раковой
.
На сайте сообщается, что специалисты по ультразвуковой диагностике при помощи современных УЗИ-аппаратов смогут отработать навыки обследования пациентов с разными патологиями. Также у хирургов есть возможность упражняться в малоинвазивных процедурах. Те, кто занимается рентгенэндоваскулярной диагностикой и лечением могут усовершенствовать проведение нейроваскулярных вмешательств на сонных артериях, сосудах головного мозга или при остром ишемическом инсульте.
"Центр оснащен более 1100 единицами высокотехнологичного симуляционного и медицинского оборудования. На 31 станции ежедневно отрабатывают практические навыки и решают ситуационные задачи, связанные с реальными клиническими случаями. Возможности Кадрового центра позволяют проводить профессиональную оценку по 89 врачебным специальностям", - добавляется в сообщении.