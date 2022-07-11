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В Калининграде призвали запретить движение товаров с Прибалтикой - РИА Новости, 11.07.2022
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В Калининграде призвали запретить движение товаров с Прибалтикой
В Калининграде призвали запретить движение товаров с Прибалтикой - РИА Новости, 11.07.2022
В Калининграде призвали запретить движение товаров с Прибалтикой
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил полностью запретить движение товаров между Прибалтикой и Россией, за исключением транзита через... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T11:07
2022-07-11T13:24
экономика
калининград
прибалтика
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КАЛИНИНГРАД, 11 июл — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил полностью запретить движение товаров между Прибалтикой и Россией, за исключением транзита через Литву, Латвию и Эстонию.Вильнюс накануне запретил поставки через территорию своей страны в Калининградскую область цемента и алкоголя из других регионов России в связи со вступлением в силу европейских санкций на эти категории товаров."В качестве ответной меры предлагаем полный запрет на движение товаров (в том числе транзитных из третьих стран) между тремя прибалтийскими странами и Россией (с исключением для Калининградской области)", — сообщил глава региона в Telegram-канале.По словам Алиханова, это позволит загрузить морских перевозчиков и дать работу калининградским портам, которые сильно пострадали от ограничений со стороны ЕС.Он отметил, что при этом необходимо установить уровень морского тарифа на перевозки на уровне железнодорожного тарифа по прейскуранту 10-01.Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, удобрений, икры и других категорий — в целом это примерно 50 процентов от всего объема перевозок. Власти утверждают, что только выполняют санкции ЕС и не пойдут на уступки России в этом вопросе.Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действовала агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Москва оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не снимут. По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, ожидается дипломатическое решение проблемы.
https://ria.ru/20220709/kaliningrad-1801380906.html
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экономика, калининград, прибалтика
11:07 11.07.2022 (обновлено: 13:24 11.07.2022)
 
В Калининграде призвали запретить движение товаров с Прибалтикой

Алиханов призвал запретить движение товаров между Россией и Прибалтикой, исключая транзит

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкКалининградский морской торговый порт
Калининградский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Калининградский морской торговый порт. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 11 июл — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил полностью запретить движение товаров между Прибалтикой и Россией, за исключением транзита через Литву, Латвию и Эстонию.
Вильнюс накануне запретил поставки через территорию своей страны в Калининградскую область цемента и алкоголя из других регионов России в связи со вступлением в силу европейских санкций на эти категории товаров.
"В качестве ответной меры предлагаем полный запрет на движение товаров (в том числе транзитных из третьих стран) между тремя прибалтийскими странами и Россией (с исключением для Калининградской области)", — сообщил глава региона в Telegram-канале.
По словам Алиханова, это позволит загрузить морских перевозчиков и дать работу калининградским портам, которые сильно пострадали от ограничений со стороны ЕС.
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Он отметил, что при этом необходимо установить уровень морского тарифа на перевозки на уровне железнодорожного тарифа по прейскуранту 10-01.
Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, удобрений, икры и других категорий — в целом это примерно 50 процентов от всего объема перевозок. Власти утверждают, что только выполняют санкции ЕС и не пойдут на уступки России в этом вопросе.
Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действовала агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Москва оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не снимут. По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, ожидается дипломатическое решение проблемы.
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