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В Британии раскрыли схему вывоза нефти из России в обход санкций - РИА Новости, 11.07.2022
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В Британии раскрыли схему вывоза нефти из России в обход санкций
В Британии раскрыли схему вывоза нефти из России в обход санкций - РИА Новости, 11.07.2022
В Британии раскрыли схему вывоза нефти из России в обход санкций
Великобритания покупает российскую нефть в обход санкций из-за острого энергокризиса в стране, пишет Express. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T20:01
2022-07-11T20:35
экономика
россия
санкции в отношении россии
великобритания
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Великобритания покупает российскую нефть в обход санкций из-за острого энергокризиса в стране, пишет Express.По информации компании Refinitiv, предоставляющей данные о финансовых рынках и инфраструктуре, Соединенное Королевство с конца февраля приобрело у России дизельное топливо на сумму 800 миллионов фунтов стерлингов. Британские порты получили пять партий горючего в апреле, четыре в мае и одну в прошлом месяце.Помимо очищенного топлива, можно импортировать даже российскую сырую нефть, говорится в статье. Чтобы не возникало юридических препон, емкости заполняют на 51 процент энергоносителем из другой страны. Смешанную нефть затем доставляют в порт Новороссийска, после чего сотни тысяч баррелей черного золота транспортируют на перерабатывающий завод Exxon Fawley в Гемпшире.Из прибывшего в Британию сырья производят нефтепродукты, которые затем продают подданным королевства, подытожили авторы публикации.После начала Москвой специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты, Евросоюз и Великобритания ввели санкции против нее. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по Западу — взвинтили инфляцию, спровоцировали топливный кризис и привели к росту цен на продукты питания.
https://ria.ru/20220704/gaz-1800227733.html
https://ria.ru/20220704/germaniya-1800125754.html
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экономика, россия, санкции в отношении россии, великобритания
20:01 11.07.2022 (обновлено: 20:35 11.07.2022)
 
В Британии раскрыли схему вывоза нефти из России в обход санкций

Express: Британия покупает российское топливо в обход санкций из-за острого энергокризиса

© Pixabay / Pixabay / redhawkgroup Добыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© Pixabay / Pixabay / redhawkgroup
Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Великобритания покупает российскую нефть в обход санкций из-за острого энергокризиса в стране, пишет Express.
По информации компании Refinitiv, предоставляющей данные о финансовых рынках и инфраструктуре, Соединенное Королевство с конца февраля приобрело у России дизельное топливо на сумму 800 миллионов фунтов стерлингов. Британские порты получили пять партий горючего в апреле, четыре в мае и одну в прошлом месяце.
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Помимо очищенного топлива, можно импортировать даже российскую сырую нефть, говорится в статье. Чтобы не возникало юридических препон, емкости заполняют на 51 процент энергоносителем из другой страны. Смешанную нефть затем доставляют в порт Новороссийска, после чего сотни тысяч баррелей черного золота транспортируют на перерабатывающий завод Exxon Fawley в Гемпшире.
Из прибывшего в Британию сырья производят нефтепродукты, которые затем продают подданным королевства, подытожили авторы публикации.
После начала Москвой специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты, Евросоюз и Великобритания ввели санкции против нее. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по Западу — взвинтили инфляцию, спровоцировали топливный кризис и привели к росту цен на продукты питания.
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