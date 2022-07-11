20:01 11.07.2022 (обновлено: 20:35 11.07.2022)
В Британии раскрыли схему вывоза нефти из России в обход санкций
Express: Британия покупает российское топливо в обход санкций из-за острого энергокризиса
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Великобритания покупает российскую нефть в обход санкций из-за острого энергокризиса в стране, пишет Express.
По информации компании Refinitiv, предоставляющей данные о финансовых рынках и инфраструктуре, Соединенное Королевство с конца февраля приобрело у России дизельное топливо на сумму 800 миллионов фунтов стерлингов. Британские порты получили пять партий горючего в апреле, четыре в мае и одну в прошлом месяце.
Помимо очищенного топлива, можно импортировать даже российскую сырую нефть, говорится в статье. Чтобы не возникало юридических препон, емкости заполняют на 51 процент энергоносителем из другой страны. Смешанную нефть затем доставляют в порт Новороссийска, после чего сотни тысяч баррелей черного золота транспортируют на перерабатывающий завод Exxon Fawley в Гемпшире.
Из прибывшего в Британию сырья производят нефтепродукты, которые затем продают подданным королевства, подытожили авторы публикации.
После начала Москвой специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты, Евросоюз и Великобритания ввели санкции против нее. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по Западу — взвинтили инфляцию, спровоцировали топливный кризис и привели к росту цен на продукты питания.