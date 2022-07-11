https://ria.ru/20220711/toplivo-1801813702.html

В Британии раскрыли схему вывоза нефти из России в обход санкций

В Британии раскрыли схему вывоза нефти из России в обход санкций - РИА Новости, 11.07.2022

В Британии раскрыли схему вывоза нефти из России в обход санкций

Великобритания покупает российскую нефть в обход санкций из-за острого энергокризиса в стране, пишет Express. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T20:01

2022-07-11T20:01

2022-07-11T20:35

экономика

россия

санкции в отношении россии

великобритания

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Великобритания покупает российскую нефть в обход санкций из-за острого энергокризиса в стране, пишет Express.По информации компании Refinitiv, предоставляющей данные о финансовых рынках и инфраструктуре, Соединенное Королевство с конца февраля приобрело у России дизельное топливо на сумму 800 миллионов фунтов стерлингов. Британские порты получили пять партий горючего в апреле, четыре в мае и одну в прошлом месяце.Помимо очищенного топлива, можно импортировать даже российскую сырую нефть, говорится в статье. Чтобы не возникало юридических препон, емкости заполняют на 51 процент энергоносителем из другой страны. Смешанную нефть затем доставляют в порт Новороссийска, после чего сотни тысяч баррелей черного золота транспортируют на перерабатывающий завод Exxon Fawley в Гемпшире.Из прибывшего в Британию сырья производят нефтепродукты, которые затем продают подданным королевства, подытожили авторы публикации.После начала Москвой специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты, Евросоюз и Великобритания ввели санкции против нее. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по Западу — взвинтили инфляцию, спровоцировали топливный кризис и привели к росту цен на продукты питания.

https://ria.ru/20220704/gaz-1800227733.html

https://ria.ru/20220704/germaniya-1800125754.html

россия

великобритания

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, россия, санкции в отношении россии, великобритания