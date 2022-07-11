https://ria.ru/20220711/toplivo-1801609444.html

Иностранцев предложили ограничить в покупке дизтоплива из России, пишут СМИ

Иностранцев предложили ограничить в покупке дизтоплива из России, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2022

Иностранцев предложили ограничить в покупке дизтоплива из России, пишут СМИ

Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта предложила премьер-министру Михаилу Мишустину ограничить продажу иностранцам дизтоплива в России 50... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T08:23

2022-07-11T08:23

2022-07-11T10:51

экономика

россия

калининград

литва

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта предложила премьер-министру Михаилу Мишустину ограничить продажу иностранцам дизтоплива в России 50 литрами, пишет газета "Известия" со ссылкой на соответствующее письмо."В качестве ответных мер на нарушения со стороны Литвы и ЕС договоренностей о транзите грузов в Калининград бизнес предложил ввести лимит на покупку дизельного топлива для европейских транспортных компаний — в размере 50 литров. <...> А за топливо сверх лимита предлагается брать компенсацию по ценам, сопоставимым с европейскими, которые примерно в полтора раза выше российских", — сообщило издание.По данным "Ведомостей", в письме отмечается, что в России ДТ стоит сегодня примерно 54 рубля за литр, а в ЕС в переводе на российскую валюту — более 130 рублей. Таким образом, пользуясь низкими ценами на российском рынке, европейские перевозчики нагружают в баки по тысяче и более литров.В пресс-службе Калининградской области изданию заявили, что реализовать инициативу будет сложно, так как неясно, какие компании будут завозить товары в Россию в условиях санкций и как проверить, где заправлялась та или иная фура.Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действовала агрессивно и вышла за пределы "недружественных линий". Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора и утверждают, что только выполняли санкции ЕС.Позже калининградский губернатор Антон Алиханов заявил о появлении сообщений о том, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса. Как сообщил РИА Новости представитель регионального правительства, Калининград устроит только полное возобновление транзита, все остальное будет частичной или полной блокадой.

https://ria.ru/20220711/benzin-1801594473.html

https://ria.ru/20220708/benzin-1801278880.html

россия

калининград

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, калининград, литва