https://ria.ru/20220711/tantsy-1801635680.html

СК занялся инцидентом с танцами на пилоне у памятника Победы в Красноярске

СК занялся инцидентом с танцами на пилоне у памятника Победы в Красноярске - РИА Новости, 11.07.2022

СК занялся инцидентом с танцами на пилоне у памятника Победы в Красноярске

Следователи начали проверку по инциденту в центре Красноярска, где девушки устроили танцы на пилоне на арт-объекте "Ротонда Памяти и Славы", установленном к... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T10:30

2022-07-11T10:30

2022-07-11T12:12

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

красноярск

культура

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg

КРАСНОЯРСК, 11 июл – РИА Новости. Следователи начали проверку по инциденту в центре Красноярска, где девушки устроили танцы на пилоне на арт-объекте "Ротонда Памяти и Славы", установленном к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ.Ранее в МВД сообщили, что в воскресенье в дежурную часть отдела полиции поступила информация о том, что напротив входа в музей на площади Мира молодые люди устроили танцы на пилоне в центре арт-объекта. Выехавший на место наряд установил личности молодых людей и опросил их."ГСУСК России по Красноярскому краю и республике Хакасия по указанному факту организовано проведение процессуальной проверки. В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.Ротонда является уличным продолжением выставки Музейного центра "Площадь Мира" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Форма напоминает классическую беседку-ротонду. Положение светящихся в зеркале "звезд" соответствует самым ярким небесным телам в небе над Берлином в ночь на 9 мая 1945 года. Как будто эта труба в центре – детектор, улавливающий "реликтовое излучение" 75-летней давности. Внутри конструкции есть две "плененные" мины.

https://ria.ru/20220628/ogon-1798734786.html

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

следственный комитет россии (ск рф), происшествия, красноярск, культура, новости культуры