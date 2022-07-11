10:30 11.07.2022 (обновлено: 12:12 11.07.2022)
СК занялся инцидентом с танцами на пилоне у памятника Победы в Красноярске
СК начал проверку танцев на пилоне у памятника к 75-летию Победы в центре Красноярска
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 11 июл – РИА Новости. Следователи начали проверку по инциденту в центре Красноярска, где девушки устроили танцы на пилоне на арт-объекте "Ротонда Памяти и Славы", установленном к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ.
Ранее в МВД сообщили, что в воскресенье в дежурную часть отдела полиции поступила информация о том, что напротив входа в музей на площади Мира молодые люди устроили танцы на пилоне в центре арт-объекта. Выехавший на место наряд установил личности молодых людей и опросил их.
"ГСУСК России по Красноярскому краю и республике Хакасия по указанному факту организовано проведение процессуальной проверки. В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
Ротонда является уличным продолжением выставки Музейного центра "Площадь Мира" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Форма напоминает классическую беседку-ротонду. Положение светящихся в зеркале "звезд" соответствует самым ярким небесным телам в небе над Берлином в ночь на 9 мая 1945 года. Как будто эта труба в центре – детектор, улавливающий "реликтовое излучение" 75-летней давности. Внутри конструкции есть две "плененные" мины.