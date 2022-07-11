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СК занялся инцидентом с танцами на пилоне у памятника Победы в Красноярске - РИА Новости, 11.07.2022
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СК занялся инцидентом с танцами на пилоне у памятника Победы в Красноярске
СК занялся инцидентом с танцами на пилоне у памятника Победы в Красноярске - РИА Новости, 11.07.2022
СК занялся инцидентом с танцами на пилоне у памятника Победы в Красноярске
Следователи начали проверку по инциденту в центре Красноярска, где девушки устроили танцы на пилоне на арт-объекте "Ротонда Памяти и Славы", установленном к... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T10:30
2022-07-11T12:12
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
красноярск
культура
новости культуры
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КРАСНОЯРСК, 11 июл – РИА Новости. Следователи начали проверку по инциденту в центре Красноярска, где девушки устроили танцы на пилоне на арт-объекте "Ротонда Памяти и Славы", установленном к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ.Ранее в МВД сообщили, что в воскресенье в дежурную часть отдела полиции поступила информация о том, что напротив входа в музей на площади Мира молодые люди устроили танцы на пилоне в центре арт-объекта. Выехавший на место наряд установил личности молодых людей и опросил их."ГСУСК России по Красноярскому краю и республике Хакасия по указанному факту организовано проведение процессуальной проверки. В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.Ротонда является уличным продолжением выставки Музейного центра "Площадь Мира" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Форма напоминает классическую беседку-ротонду. Положение светящихся в зеркале "звезд" соответствует самым ярким небесным телам в небе над Берлином в ночь на 9 мая 1945 года. Как будто эта труба в центре – детектор, улавливающий "реликтовое излучение" 75-летней давности. Внутри конструкции есть две "плененные" мины.
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, красноярск, культура, новости культуры
10:30 11.07.2022 (обновлено: 12:12 11.07.2022)
 
СК занялся инцидентом с танцами на пилоне у памятника Победы в Красноярске

СК начал проверку танцев на пилоне у памятника к 75-летию Победы в центре Красноярска

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КРАСНОЯРСК, 11 июл – РИА Новости. Следователи начали проверку по инциденту в центре Красноярска, где девушки устроили танцы на пилоне на арт-объекте "Ротонда Памяти и Славы", установленном к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ.
Ранее в МВД сообщили, что в воскресенье в дежурную часть отдела полиции поступила информация о том, что напротив входа в музей на площади Мира молодые люди устроили танцы на пилоне в центре арт-объекта. Выехавший на место наряд установил личности молодых людей и опросил их.
"ГСУСК России по Красноярскому краю и республике Хакасия по указанному факту организовано проведение процессуальной проверки. В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
Ротонда является уличным продолжением выставки Музейного центра "Площадь Мира" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Форма напоминает классическую беседку-ротонду. Положение светящихся в зеркале "звезд" соответствует самым ярким небесным телам в небе над Берлином в ночь на 9 мая 1945 года. Как будто эта труба в центре – детектор, улавливающий "реликтовое излучение" 75-летней давности. Внутри конструкции есть две "плененные" мины.
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