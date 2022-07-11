https://ria.ru/20220711/sudno-1801638382.html

СК назвал предварительную причину затопления судна в Татарстане

СК назвал предварительную причину затопления судна в Татарстане - РИА Новости, 11.07.2022

СК назвал предварительную причину затопления судна в Татарстане

Существенный перегруз судна стал, по предварительным данным, причиной затопления прогулочного теплохода в Татарстане в воскресенье, при вместимости 15 человек... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T10:41

2022-07-11T10:41

2022-07-11T10:55

происшествия

республика татарстан (татарстан)

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЗАНЬ, 11 июл – РИА Новости. Существенный перегруз судна стал, по предварительным данным, причиной затопления прогулочного теплохода в Татарстане в воскресенье, при вместимости 15 человек на борту находились 35, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.По данным Центрального МСУТ СК России, в воскресенье днем на реке Волга вблизи Аракчино затонул прогулочный теплоход. Пассажиры были оперативно спасены катерами и лодками. ГУМЧС России по Татарстану уточнило, что на теплоходе "Добрый" 30 человек с затонувшего судна были эвакуированы в речной порт Казани. Погибших в результате происшествия нет.По факту затопления прогулочного теплохода возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба"."По предварительной версии, причиной затопления катамарана Казанец-1 проект 211100, 1994 года, стали существенный перегруз судна (при максимальной вместимости 15 человек на борту было 35 человек), а также технические неисправности", - говорится в сообщении.В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин происшествия. Допрашиваются свидетели, капитан и собственник судна, готовится к назначению ряд экспертиз.

https://ria.ru/20220709/norbtern-1801472433.html

республика татарстан (татарстан)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф)