https://ria.ru/20220711/sudno-1801638382.html
СК назвал предварительную причину затопления судна в Татарстане
СК назвал предварительную причину затопления судна в Татарстане - РИА Новости, 11.07.2022
СК назвал предварительную причину затопления судна в Татарстане
Существенный перегруз судна стал, по предварительным данным, причиной затопления прогулочного теплохода в Татарстане в воскресенье, при вместимости 15 человек... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T10:41
2022-07-11T10:41
2022-07-11T10:55
происшествия
республика татарстан (татарстан)
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg
КАЗАНЬ, 11 июл – РИА Новости. Существенный перегруз судна стал, по предварительным данным, причиной затопления прогулочного теплохода в Татарстане в воскресенье, при вместимости 15 человек на борту находились 35, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.По данным Центрального МСУТ СК России, в воскресенье днем на реке Волга вблизи Аракчино затонул прогулочный теплоход. Пассажиры были оперативно спасены катерами и лодками. ГУМЧС России по Татарстану уточнило, что на теплоходе "Добрый" 30 человек с затонувшего судна были эвакуированы в речной порт Казани. Погибших в результате происшествия нет.По факту затопления прогулочного теплохода возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба"."По предварительной версии, причиной затопления катамарана Казанец-1 проект 211100, 1994 года, стали существенный перегруз судна (при максимальной вместимости 15 человек на борту было 35 человек), а также технические неисправности", - говорится в сообщении.В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин происшествия. Допрашиваются свидетели, капитан и собственник судна, готовится к назначению ряд экспертиз.
https://ria.ru/20220709/norbtern-1801472433.html
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c643a4687f4a27c948b6e8f4486245b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф)
10:41 11.07.2022 (обновлено: 10:55 11.07.2022)
СК назвал предварительную причину затопления судна в Татарстане
СК: предварительной причиной затопления судна в Татарстане был перегруз
КАЗАНЬ, 11 июл – РИА Новости. Существенный перегруз судна стал, по предварительным данным, причиной затопления прогулочного теплохода в Татарстане в воскресенье, при вместимости 15 человек на борту находились 35, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
По данным Центрального МСУТ СК России
, в воскресенье днем на реке Волга вблизи Аракчино затонул прогулочный теплоход. Пассажиры были оперативно спасены катерами и лодками. ГУМЧС России по Татарстану уточнило, что на теплоходе "Добрый" 30 человек с затонувшего судна были эвакуированы в речной порт Казани
. Погибших в результате происшествия нет.
По факту затопления прогулочного теплохода возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба".
"По предварительной версии, причиной затопления катамарана Казанец-1 проект 211100, 1994 года, стали существенный перегруз судна (при максимальной вместимости 15 человек на борту было 35 человек), а также технические неисправности", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин происшествия. Допрашиваются свидетели, капитан и собственник судна, готовится к назначению ряд экспертиз.