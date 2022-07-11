https://ria.ru/20220711/stazhirovka-1801660005.html
Более 250 студентов прошли стажировку в ОЭЗ "Технополис Москва"
Более 250 студентов прошли стажировку в ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 11.07.2022
Более 250 студентов прошли стажировку в ОЭЗ "Технополис Москва"
Предприятия особой экономической зоны "Технополис Москва" в первом полугодии приняли свыше 250 стажеров из ведущих профильных вузов столицы, сообщает... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T11:56
2022-07-11T11:56
2022-07-11T11:56
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Предприятия особой экономической зоны "Технополис Москва" в первом полугодии приняли свыше 250 стажеров из ведущих профильных вузов столицы, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Год от года интерес молодого поколения к промышленным предприятиям города растет. В прошлом году стажировку на них в особой экономической зоне столицы прошли 240 студентов. За шесть месяцев этого года зачислены на практику уже более 250 стажеров. Будущие специалисты представляют и профильные технические направления, и гуманитарные, например, менеджмент и связи с общественностью в инновационной среде. Самыми востребованными для обучения и приобретения новых навыков снова стали предприятия микроэлектроники", – сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, которого цитирует пресс-служба.В этом году в программах стажировки участвуют студенты Московского государственного университета, Московского авиационного института, НИУ Московский институт электронной техники, Российского университета дружбы народов, Московского государственного технического университета им. Баумана. Их приняли компании и резиденты ОЭЗ: ГК "Микрон", "Бифорком Тек", научно-производственный центр "ЭЛВИС", "Амедарт", "ПК-137" (Biocad), "Спутник Технополис" ("Р-Фарм")."Чаще всего ребята устраиваются на предприятия микроэлектроники. В особой экономической зоне Москвы сейчас функционирует 32 такие компании. С начала года в них прошли стажировки более 100 студентов. Наиболее востребованы позиции инженеров, технологов, разработчиков и программистов", – отметил руководитель ДИПП Владислав Овчинский.Для привлечения молодых специалистов в технополисе "Москва" работает проект "ТехноРабота". Он собирает резюме потенциальных кандидатов, а потом связывает соискателей с HR-специалистами в технологическом сообществе столицы. В настоящее время к проекту "ТехноРабота" присоединились 55 предприятий и более 20 вузов столицы, уточнили в ДИПП.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав овчинский, москва
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Предприятия особой экономической зоны "Технополис Москва" в первом полугодии приняли свыше 250 стажеров из ведущих профильных вузов столицы, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Год от года интерес молодого поколения к промышленным предприятиям города растет. В прошлом году стажировку на них в особой экономической зоне столицы прошли 240 студентов. За шесть месяцев этого года зачислены на практику уже более 250 стажеров. Будущие специалисты представляют и профильные технические направления, и гуманитарные, например, менеджмент и связи с общественностью в инновационной среде. Самыми востребованными для обучения и приобретения новых навыков снова стали предприятия микроэлектроники", – сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, которого цитирует пресс-служба.
В этом году в программах стажировки участвуют студенты Московского государственного университета, Московского авиационного института
, НИУ Московский институт электронной техники, Российского университета дружбы народов, Московского государственного технического университета им. Баумана. Их приняли компании и резиденты ОЭЗ: ГК "Микрон", "Бифорком Тек", научно-производственный центр "ЭЛВИС", "Амедарт", "ПК-137" (Biocad), "Спутник Технополис" ("Р-Фарм
").
"Чаще всего ребята устраиваются на предприятия микроэлектроники. В особой экономической зоне Москвы
сейчас функционирует 32 такие компании. С начала года в них прошли стажировки более 100 студентов. Наиболее востребованы позиции инженеров, технологов, разработчиков и программистов", – отметил руководитель ДИПП Владислав Овчинский
.
Для привлечения молодых специалистов в технополисе "Москва" работает проект "ТехноРабота". Он собирает резюме потенциальных кандидатов, а потом связывает соискателей с HR-специалистами в технологическом сообществе столицы. В настоящее время к проекту "ТехноРабота" присоединились 55 предприятий и более 20 вузов столицы, уточнили в ДИПП.