https://ria.ru/20220711/stazhirovka-1801660005.html

Более 250 студентов прошли стажировку в ОЭЗ "Технополис Москва"

Более 250 студентов прошли стажировку в ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 11.07.2022

Более 250 студентов прошли стажировку в ОЭЗ "Технополис Москва"

Предприятия особой экономической зоны "Технополис Москва" в первом полугодии приняли свыше 250 стажеров из ведущих профильных вузов столицы, сообщает... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T11:56

2022-07-11T11:56

2022-07-11T11:56

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Предприятия особой экономической зоны "Технополис Москва" в первом полугодии приняли свыше 250 стажеров из ведущих профильных вузов столицы, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Год от года интерес молодого поколения к промышленным предприятиям города растет. В прошлом году стажировку на них в особой экономической зоне столицы прошли 240 студентов. За шесть месяцев этого года зачислены на практику уже более 250 стажеров. Будущие специалисты представляют и профильные технические направления, и гуманитарные, например, менеджмент и связи с общественностью в инновационной среде. Самыми востребованными для обучения и приобретения новых навыков снова стали предприятия микроэлектроники", – сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, которого цитирует пресс-служба.В этом году в программах стажировки участвуют студенты Московского государственного университета, Московского авиационного института, НИУ Московский институт электронной техники, Российского университета дружбы народов, Московского государственного технического университета им. Баумана. Их приняли компании и резиденты ОЭЗ: ГК "Микрон", "Бифорком Тек", научно-производственный центр "ЭЛВИС", "Амедарт", "ПК-137" (Biocad), "Спутник Технополис" ("Р-Фарм")."Чаще всего ребята устраиваются на предприятия микроэлектроники. В особой экономической зоне Москвы сейчас функционирует 32 такие компании. С начала года в них прошли стажировки более 100 студентов. Наиболее востребованы позиции инженеров, технологов, разработчиков и программистов", – отметил руководитель ДИПП Владислав Овчинский.Для привлечения молодых специалистов в технополисе "Москва" работает проект "ТехноРабота". Он собирает резюме потенциальных кандидатов, а потом связывает соискателей с HR-специалистами в технологическом сообществе столицы. В настоящее время к проекту "ТехноРабота" присоединились 55 предприятий и более 20 вузов столицы, уточнили в ДИПП.

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владислав овчинский, москва