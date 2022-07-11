https://ria.ru/20220711/spg-zavod-1801626290.html

В РС БиГ рассказали о строительстве СПГ-завода

В РС БиГ рассказали о строительстве СПГ-завода - РИА Новости, 11.07.2022

В РС БиГ рассказали о строительстве СПГ-завода

Проект завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Республике Сербской БиГ (РС БиГ) совместно с "Газпромом" находится на этапе утверждения... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T10:06

2022-07-11T10:06

2022-07-11T10:06

экономика

республика сербская

босния и герцеговина

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БЕЛГРАД, 11 июл – РИА Новости. Проект завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Республике Сербской БиГ (РС БиГ) совместно с "Газпромом" находится на этапе утверждения технико-экономического обоснования, заявил РИА Новости министр энергетики и горного дела РС БиГ Петар Джокич.Строительство СПГ-завода близ города Зворник на северо-восточной границе БиГ и Сербии определено соглашением между "Газпромом" и госкомпанией Республики Сербской GAS-RES в конце 2017 года. Строить предприятие должна по договору компания "Газпром СПГ технологии" совместно с GAS-RES, для чего планировалось зарегистрировать совместное предприятие, стоимость проекта ранее оценивалась в сумму около 70 миллионов евро."СПГ-завод еще не построен, сейчас проходит процедура одобрения и утверждения технико-экономического обоснования. В сотрудничестве с компанией-газотранспортным оператором согласовываются технические детали подключения к существующей газотранспортной системе. После того, как будет утверждено обоснование, планируется создание совместного предприятия с "Газпромом" и продолжение реализации проекта. Есть интерес к его осуществлению, и правительство Республики Сербской окажет ему максимальную поддержку", - заявил глава минэнерго агентству.Газотранспортная система БиГ соединена с сербской в районе города Зворник, поэтому ожидается, что завод будет перерабатывать российский природный газ, поступающий через Сербию и Болгарию из "Турецкого потока". Произведенный СПГ планируется использовать в основном для транспорта и теплоснабжения. РС БиГ ранее получала российский газ через Украину, Венгрию и Сербию. В 2021 году с 1 января компания-поставщик GAS-RES в Баня-Лукe перешла на получение газа, доставляемого в Сербию через Болгарию из "Турецкого потока". Среднее годовое потребление природного газа Республикой Сербской по данным минэнерго в последние годы составляет около 50 миллионов кубических метров.GAS-RES, на 100% принадлежащая правительству РС БиГ, с 1 июня продлила договор на поставки природного газа с российской стороной. По словам министра речь идет о цене около 290 долларов за 1 тысячу кубических метров или немного выше, она будет корректироваться каждый квартал.

https://ria.ru/20220618/energonositeli-1796367850.html

республика сербская

босния и герцеговина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, республика сербская, босния и герцеговина