https://ria.ru/20220711/spetsoperatsiya-1801678665.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.07.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.07.2022 - РИА Новости, 11.07.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.07.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T13:56

2022-07-11T13:56

2022-07-11T13:56

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

спецоперация

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 11 июля 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Союзные войска укрепляют плацдарм для движения на Славянск, параллельно готовятся к зачистке Северска. За минувшие сутки освобождено село Богородичное, об этом заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев. Также по информации официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, под контроль перешли населенные пункты Владимировка и Триполье в Донецкой Народной Республике. Помимо этого, зачищен курорт "Голубые озера" на севере республики. За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 243 самолета, 137 вертолетов, 1506 беспилотников, 354 зенитных ракетных комплекса, 741 реактивная система залпового огня, 4020 танков и других бронемашин, 3132 орудия полевой артиллерии и 4149 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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