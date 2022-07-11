https://ria.ru/20220711/spetsoperatsiya-1801662331.html

ВКС уничтожили около 250 украинских боевиков

ВКС уничтожили около 250 украинских боевиков - РИА Новости, 11.07.2022

ВКС уничтожили около 250 украинских боевиков

Вооруженные силы РФ за сутки в одном из районов ДНР и в двух районах Харьковской области уничтожили около 550 боевиков, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T12:02

2022-07-11T12:02

2022-07-11T12:23

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в мире

россия

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слободской район

вооруженные силы украины

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за сутки в одном из районов ДНР и в двух районах Харьковской области уничтожили около 550 боевиков, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.Кроме того, отметили в Минобороны, "в результате точечных ударов ВКС России по пунктам дислокации националистических батальонов и иностранных наемников в Основянском и Слободском районах Харькова уничтожено около 250 боевиков и до 25 единиц бронетанковой и автомобильной техники".

https://ria.ru/20220711/sklad-1801663712.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, донецкая народная республика, слободской район, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны