https://ria.ru/20220711/spetsoperatsiya-1801662331.html
ВКС уничтожили около 250 украинских боевиков
ВКС уничтожили около 250 украинских боевиков - РИА Новости, 11.07.2022
ВКС уничтожили около 250 украинских боевиков
Вооруженные силы РФ за сутки в одном из районов ДНР и в двух районах Харьковской области уничтожили около 550 боевиков, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:02
2022-07-11T12:02
2022-07-11T12:23
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
слободской район
вооруженные силы украины
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за сутки в одном из районов ДНР и в двух районах Харьковской области уничтожили около 550 боевиков, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.Кроме того, отметили в Минобороны, "в результате точечных ударов ВКС России по пунктам дислокации националистических батальонов и иностранных наемников в Основянском и Слободском районах Харькова уничтожено около 250 боевиков и до 25 единиц бронетанковой и автомобильной техники".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, донецкая народная республика, слободской район, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны
12:02 11.07.2022 (обновлено: 12:23 11.07.2022)
ВКС уничтожили около 250 украинских боевиков
Минобороны: ВКС уничтожили около 250 украинских боевиков и до 25 единиц техники