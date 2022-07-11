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ВКС уничтожили около 250 украинских боевиков - РИА Новости, 11.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВКС уничтожили около 250 украинских боевиков
ВКС уничтожили около 250 украинских боевиков - РИА Новости, 11.07.2022
ВКС уничтожили около 250 украинских боевиков
Вооруженные силы РФ за сутки в одном из районов ДНР и в двух районах Харьковской области уничтожили около 550 боевиков, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:02
2022-07-11T12:23
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
слободской район
вооруженные силы украины
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за сутки в одном из районов ДНР и в двух районах Харьковской области уничтожили около 550 боевиков, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.Кроме того, отметили в Минобороны, "в результате точечных ударов ВКС России по пунктам дислокации националистических батальонов и иностранных наемников в Основянском и Слободском районах Харькова уничтожено около 250 боевиков и до 25 единиц бронетанковой и автомобильной техники".
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россия
донецкая народная республика
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в мире, россия, донецкая народная республика, слободской район, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны
12:02 11.07.2022 (обновлено: 12:23 11.07.2022)
 
ВКС уничтожили около 250 украинских боевиков

Минобороны: ВКС уничтожили около 250 украинских боевиков и до 25 единиц техники

© РИА НовостиМногоцелевые истребители Су-35 ВКС России, задействованные в специальной военной операции, на аэродроме базирования
Многоцелевые истребители Су-35 ВКС России, задействованные в специальной военной операции, на аэродроме базирования - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости
Многоцелевые истребители Су-35 ВКС России, задействованные в специальной военной операции, на аэродроме базирования. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за сутки в одном из районов ДНР и в двух районах Харьковской области уничтожили около 550 боевиков, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Кроме того, отметили в Минобороны, "в результате точечных ударов ВКС России по пунктам дислокации националистических батальонов и иностранных наемников в Основянском и Слободском районах Харькова уничтожено около 250 боевиков и до 25 единиц бронетанковой и автомобильной техники".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
12:06Специальная военная операция на Украине
ВКС России уничтожили украинский склад вооружения
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаСлободской районВооруженные силы УкраиныВойска воздушно-космической обороны
 
 
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