Швейцария к июлю заморозила 6,8 миллиарда долларов российских активов
Швейцария к началу июля заблокировала российских активов на сумму 6,8 миллиарда долларов
Флаг Швейцарии. Архивное фото
ЦЮРИХ, 11 июл - РИА Новости. Швейцария из-за санкций к началу июля заблокировала российские активы на сумму 6,7 миллиарда швейцарских франков (более 6,8 миллиарда долларов), говорится в сообщении швейцарского Государственного секретариата по экономике (SECO).
"По состоянию на 7 июля 2022 года в Швейцарии заморожены финансовые активы на сумму 6,7 миллиарда швейцарских франков и 15 объектов недвижимости", - сообщили в ведомстве.
В секретариате по экономике отметили, что блокировка активов составляет небольшую часть санкций против РФ. Ранее Швейцария ввела запрет на экспорт предметов роскоши и товаров для укрепления российской промышленности, а также запрет на импорт товаров, с помощью которых Россия получает значительные доходы. Кроме того, были запрещены операции с Центральным банком России, а некоторые российские банки отключены из системы SWIFT.
Запад ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин отмечал также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.