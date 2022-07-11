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Швейцария к июлю заморозила 6,8 миллиарда долларов российских активов - РИА Новости, 11.07.2022
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Швейцария к июлю заморозила 6,8 миллиарда долларов российских активов
Швейцария к июлю заморозила 6,8 миллиарда долларов российских активов - РИА Новости, 11.07.2022
Швейцария к июлю заморозила 6,8 миллиарда долларов российских активов
Швейцария из-за санкций к началу июля заблокировала российские активы на сумму 6,7 миллиарда швейцарских франков (более 6,8 миллиарда долларов), говорится в... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T14:14
2022-07-11T14:14
экономика
россия
швейцария
украина
в мире
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ЦЮРИХ, 11 июл - РИА Новости. Швейцария из-за санкций к началу июля заблокировала российские активы на сумму 6,7 миллиарда швейцарских франков (более 6,8 миллиарда долларов), говорится в сообщении швейцарского Государственного секретариата по экономике (SECO)."По состоянию на 7 июля 2022 года в Швейцарии заморожены финансовые активы на сумму 6,7 миллиарда швейцарских франков и 15 объектов недвижимости", - сообщили в ведомстве.Ранее Швейцария вслед за Евросоюзом ввела санкции в отношении России в связи с началом спецоперации на Украине.В секретариате по экономике отметили, что блокировка активов составляет небольшую часть санкций против РФ. Ранее Швейцария ввела запрет на экспорт предметов роскоши и товаров для укрепления российской промышленности, а также запрет на импорт товаров, с помощью которых Россия получает значительные доходы. Кроме того, были запрещены операции с Центральным банком России, а некоторые российские банки отключены из системы SWIFT.Запад ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин отмечал также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220710/konfiskatsiya-1801547181.html
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экономика, россия, швейцария, украина, в мире
14:14 11.07.2022
 
Швейцария к июлю заморозила 6,8 миллиарда долларов российских активов

Швейцария к началу июля заблокировала российских активов на сумму 6,8 миллиарда долларов

© Fotolia / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© Fotolia / Mikael Lever
Флаг Швейцарии. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 11 июл - РИА Новости. Швейцария из-за санкций к началу июля заблокировала российские активы на сумму 6,7 миллиарда швейцарских франков (более 6,8 миллиарда долларов), говорится в сообщении швейцарского Государственного секретариата по экономике (SECO).
"По состоянию на 7 июля 2022 года в Швейцарии заморожены финансовые активы на сумму 6,7 миллиарда швейцарских франков и 15 объектов недвижимости", - сообщили в ведомстве.
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Вчера, 16:19
СМИ: Киев хочет конфисковать в Британии недвижимость, приписываемую России
Ранее Швейцария вслед за Евросоюзом ввела санкции в отношении России в связи с началом спецоперации на Украине.
В секретариате по экономике отметили, что блокировка активов составляет небольшую часть санкций против РФ. Ранее Швейцария ввела запрет на экспорт предметов роскоши и товаров для укрепления российской промышленности, а также запрет на импорт товаров, с помощью которых Россия получает значительные доходы. Кроме того, были запрещены операции с Центральным банком России, а некоторые российские банки отключены из системы SWIFT.
Запад ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин отмечал также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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