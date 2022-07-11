https://ria.ru/20220711/shvetsiya-1801711684.html
В Швеции считают вступление страны в НАТО антидемократичным
В Швеции считают вступление страны в НАТО антидемократичным - РИА Новости, 11.07.2022
В Швеции считают вступление страны в НАТО антидемократичным
Шведская антивоенная организация Svenska Freds, занимающаяся вопросами мира, разоружения и демократизации, считает, что вступление Швеции в НАТО является... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T14:21
2022-07-11T14:21
2022-07-11T14:21
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Шведская антивоенная организация Svenska Freds, занимающаяся вопросами мира, разоружения и демократизации, считает, что вступление Швеции в НАТО является антидемократичным, так как решение принималось "без участия людей", заявила представитель организации Габриэлла Ирстен."Люди чувствуют, что решения были приняты без их участия... Этот процесс не имеет демократических корней", - заявила Ирстен газете Svenska Dagbladet.Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что Швеция и Финляндия своим присоединением к НАТО дали вовлечь себя в геополитическую игру против России, они встретят ответную реакцию Москвы.Накануне саммита НАТО в Мадриде Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции. Турция ранее тормозила начало процесса о присоединении, выражая опасения в связи с поддержкой Стокгольмом и Хельсинки РПК.
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в мире, швеция, финляндия, турция, нато
В Швеции считают вступление страны в НАТО антидемократичным
Шведская антивоенная организация считает вступление страны в НАТО антидемократичным