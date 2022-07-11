https://ria.ru/20220711/shotlandiya-1801747734.html

Шотландия приостановила прием заявок от украинских беженцев на размещение

Шотландия приостановила прием заявок от украинских беженцев на размещение - РИА Новости, 11.07.2022

Шотландия приостановила прием заявок от украинских беженцев на размещение

Правительство Шотландии заявило, что приостанавливает на три месяца прием заявок от украинских беженцев на временное размещение в связи с нехваткой жилья для... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T16:20

2022-07-11T16:20

2022-07-11T18:02

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Правительство Шотландии заявило, что приостанавливает на три месяца прием заявок от украинских беженцев на временное размещение в связи с нехваткой жилья для них.В марте власти Великобритании запустили программу "Дома для Украины", позволяющую частным лицам, благотворительным организациям, общественным группам и предприятиям предоставлять жилье для беженцев с Украины, за что они могут получать 350 фунтов стерлингов (чуть более 450 долларов) в месяц. Первая фаза схемы позволит "спонсорам" в Великобритании размещать украинцев для проживания с ними в одном доме или в отдельном объекте собственности."В марте, когда шотландское правительство запустило схему суперспонсорства, мы и все демократические страны надеялись, что кризис на Украине окажется временным. <…> В связи с большим числом перемещенных лиц, которые уже прибыли в Шотландию, сектор временного размещения оказался забит на полную мощность", — говорится в заявлении правительства Шотландии.Как отмечается в заявлении, если число прибывающих беженцев останется на нынешнем уровне, власти могут столкнуться с такой ситуацией, когда им придется размещать перемещенных лиц, например, на раскладушках."Чтобы достичь эту цель, шотландское правительство приняло решение приостановить схему суперспонсорства с 13 июля на три месяца. Это поможет нам сделать так, чтобы те перемещенные лица, которые уже здесь, и те, которые вскоре поедут в Шотландию, смогли оставаться в соответствующем временном жилье и получили надлежащую поддержку перед переездом в безопасное и надежное место для долговременного проживания", — заявило правительство.Сообщается, что пауза не затронет тех беженцев, которые уже подали заявки по данной программе, но еще не прибыли в Шотландию.

https://ria.ru/20220627/bezhentsy-1798292029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, шотландия, великобритания, украина