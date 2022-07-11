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ЕК направит почти три миллиона евро для украинских школьников в ЕС - РИА Новости, 11.07.2022
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ЕК направит почти три миллиона евро для украинских школьников в ЕС
ЕК направит почти три миллиона евро для украинских школьников в ЕС - РИА Новости, 11.07.2022
ЕК направит почти три миллиона евро для украинских школьников в ЕС
Европейская комиссия согласовала перераспределение 2,9 миллиона евро из "школьной" программы ЕС для обеспечения потребностей украинских детей, попавших в ЕС в... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T15:59
2022-07-11T15:59
в мире
урсула фон дер ляйен
украина
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Европейская комиссия согласовала перераспределение 2,9 миллиона евро из "школьной" программы ЕС для обеспечения потребностей украинских детей, попавших в ЕС в связи с кризисом на родине и помещенных для продолжения образования в школы Евросоюза.В обнародованном ЕК документе указывается, что средства рассчитаны на 2022-2023 учебный год.Как сообщила в понедельник в Праге европейский комиссар по внутренним делам Илва Йохансон, ситуация с притоком украинских беженцев в Евросоюз стабилизировалась, в настоящее время примерно равное число украинцев въезжает и выезжает из ЕС.По ее словам, число пересечений границ Украины и Евросоюза соответствует показателям, которые фиксировались до нынешнего кризиса и до пандемии коронавируса."То есть мы вернулись к нормальным показателям и примерно равному количеству въезжающих и выезжающих из Евросоюза", - пояснила Йохансон.По мнению еврокомиссара, большинство украинских беженцев примут решение остаться в ЕС или вернуться на Украину до начала учебного года, в зависимости от того, где школьники будут продолжать образование.В начале марта Совет Евросоюза активировал специальную директиву, которая позволяет незамедлительно предоставлять временную защиту беженцам с Украины, в том числе доступ на рынок труда ЕС и к системе здравоохранения. Согласно заявлению Совета ЕС, это решение нацелено на то, чтобы снизить давление на граничащие с Украиной страны и более равномерно распределить прибывающих в ЕС украинцев, так как во всех странах они смогут воспользоваться этими правами.В частности, речь идет о "праве на нахождение на территории ЕС, доступе на рынок труда, праве на жилье, медицинскую помощь, доступе детей к системе образования".Такой режим будет действовать год с возможностью продления еще на два года. Эти послабления могут быть отменены, если ситуация на Украине нормализуется.В конце июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что за время кризиса на Украине на территорию ЕС прибыли 7,5 миллиона украинских беженцев, три миллиона до сих пор находятся в Евросоюзе.
https://ria.ru/20220711/ukraina-1801702625.html
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в мире, урсула фон дер ляйен, украина, еврокомиссия, совет евросоюза, евросоюз, прага
15:59 11.07.2022
 
ЕК направит почти три миллиона евро для украинских школьников в ЕС

Еврокомиссия направит почти три миллиона евро для украинских школьников, обучающихся в ЕС

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Европейская комиссия согласовала перераспределение 2,9 миллиона евро из "школьной" программы ЕС для обеспечения потребностей украинских детей, попавших в ЕС в связи с кризисом на родине и помещенных для продолжения образования в школы Евросоюза.
В обнародованном ЕК документе указывается, что средства рассчитаны на 2022-2023 учебный год.
Как сообщила в понедельник в Праге европейский комиссар по внутренним делам Илва Йохансон, ситуация с притоком украинских беженцев в Евросоюз стабилизировалась, в настоящее время примерно равное число украинцев въезжает и выезжает из ЕС.
По ее словам, число пересечений границ Украины и Евросоюза соответствует показателям, которые фиксировались до нынешнего кризиса и до пандемии коронавируса.
"То есть мы вернулись к нормальным показателям и примерно равному количеству въезжающих и выезжающих из Евросоюза", - пояснила Йохансон.
По мнению еврокомиссара, большинство украинских беженцев примут решение остаться в ЕС или вернуться на Украину до начала учебного года, в зависимости от того, где школьники будут продолжать образование.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
14:03
ЕС выразил обеспокоенность возможным ростом контрабанды оружия с Украины
В начале марта Совет Евросоюза активировал специальную директиву, которая позволяет незамедлительно предоставлять временную защиту беженцам с Украины, в том числе доступ на рынок труда ЕС и к системе здравоохранения. Согласно заявлению Совета ЕС, это решение нацелено на то, чтобы снизить давление на граничащие с Украиной страны и более равномерно распределить прибывающих в ЕС украинцев, так как во всех странах они смогут воспользоваться этими правами.
В частности, речь идет о "праве на нахождение на территории ЕС, доступе на рынок труда, праве на жилье, медицинскую помощь, доступе детей к системе образования".
Такой режим будет действовать год с возможностью продления еще на два года. Эти послабления могут быть отменены, если ситуация на Украине нормализуется.
В конце июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что за время кризиса на Украине на территорию ЕС прибыли 7,5 миллиона украинских беженцев, три миллиона до сих пор находятся в Евросоюзе.
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
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