https://ria.ru/20220711/shkola-1801742303.html

ЕК направит почти три миллиона евро для украинских школьников в ЕС

ЕК направит почти три миллиона евро для украинских школьников в ЕС - РИА Новости, 11.07.2022

ЕК направит почти три миллиона евро для украинских школьников в ЕС

Европейская комиссия согласовала перераспределение 2,9 миллиона евро из "школьной" программы ЕС для обеспечения потребностей украинских детей, попавших в ЕС в... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T15:59

2022-07-11T15:59

2022-07-11T15:59

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БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Европейская комиссия согласовала перераспределение 2,9 миллиона евро из "школьной" программы ЕС для обеспечения потребностей украинских детей, попавших в ЕС в связи с кризисом на родине и помещенных для продолжения образования в школы Евросоюза.В обнародованном ЕК документе указывается, что средства рассчитаны на 2022-2023 учебный год.Как сообщила в понедельник в Праге европейский комиссар по внутренним делам Илва Йохансон, ситуация с притоком украинских беженцев в Евросоюз стабилизировалась, в настоящее время примерно равное число украинцев въезжает и выезжает из ЕС.По ее словам, число пересечений границ Украины и Евросоюза соответствует показателям, которые фиксировались до нынешнего кризиса и до пандемии коронавируса."То есть мы вернулись к нормальным показателям и примерно равному количеству въезжающих и выезжающих из Евросоюза", - пояснила Йохансон.По мнению еврокомиссара, большинство украинских беженцев примут решение остаться в ЕС или вернуться на Украину до начала учебного года, в зависимости от того, где школьники будут продолжать образование.В начале марта Совет Евросоюза активировал специальную директиву, которая позволяет незамедлительно предоставлять временную защиту беженцам с Украины, в том числе доступ на рынок труда ЕС и к системе здравоохранения. Согласно заявлению Совета ЕС, это решение нацелено на то, чтобы снизить давление на граничащие с Украиной страны и более равномерно распределить прибывающих в ЕС украинцев, так как во всех странах они смогут воспользоваться этими правами.В частности, речь идет о "праве на нахождение на территории ЕС, доступе на рынок труда, праве на жилье, медицинскую помощь, доступе детей к системе образования".Такой режим будет действовать год с возможностью продления еще на два года. Эти послабления могут быть отменены, если ситуация на Украине нормализуется.В конце июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что за время кризиса на Украине на территорию ЕС прибыли 7,5 миллиона украинских беженцев, три миллиона до сих пор находятся в Евросоюзе.

https://ria.ru/20220711/ukraina-1801702625.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220711/pomosch-1801714573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, урсула фон дер ляйен, украина, еврокомиссия, совет евросоюза, евросоюз, прага