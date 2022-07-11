В ДНР опровергли сообщения украинских пабликов об эвакуации из Шахтерска
Штаб теробороны ДНР опроверг сообщения украинских пабликов об эвакуации жителей Шахтерска
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПамятник В.И. Ленину у здания городского совета в Шахтерске
Памятник В.И. Ленину у здания городского совета в Шахтерске. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские каналы и сообщества в социальных сетях распространяют фейковую информацию о срочной эвакуации жителей Шахтерска, заявил в понедельник штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики.
"Украинские каналы и паблики в социальных сетях распространяют дезинформацию о срочной эвакуации жителей Шахтерска. Администрация города заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Эвакуационные мероприятия не проводятся и не планируются ввиду отсутствия их необходимости", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Глава ДНР Денис Пушилин в воскресенье заявил, что украинские боевики обстреляли Шахтерский район на территории Республики, где находились активисты "Молодой Республики", три человека погибли, 11 пострадали. В тот же день представительство ДНР в СЦКК сообщило, что войска Украины выпустили шесть ракет из HIMARS по населенному пункту Степано-Крынка в Шахтерском районе. В понедельник представительство заявило, что из-за этого обстрела три человека погибли, 39 получили ранения.