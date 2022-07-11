https://ria.ru/20220711/shakhtersk-1801794934.html

В ДНР опровергли сообщения украинских пабликов об эвакуации из Шахтерска

В ДНР опровергли сообщения украинских пабликов об эвакуации из Шахтерска - РИА Новости, 11.07.2022

В ДНР опровергли сообщения украинских пабликов об эвакуации из Шахтерска

Украинские каналы и сообщества в социальных сетях распространяют фейковую информацию о срочной эвакуации жителей Шахтерска, заявил в понедельник штаб... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T18:59

2022-07-11T18:59

2022-07-11T18:59

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

шахтерский район

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские каналы и сообщества в социальных сетях распространяют фейковую информацию о срочной эвакуации жителей Шахтерска, заявил в понедельник штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики."Украинские каналы и паблики в социальных сетях распространяют дезинформацию о срочной эвакуации жителей Шахтерска. Администрация города заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Эвакуационные мероприятия не проводятся и не планируются ввиду отсутствия их необходимости", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Глава ДНР Денис Пушилин в воскресенье заявил, что украинские боевики обстреляли Шахтерский район на территории Республики, где находились активисты "Молодой Республики", три человека погибли, 11 пострадали. В тот же день представительство ДНР в СЦКК сообщило, что войска Украины выпустили шесть ракет из HIMARS по населенному пункту Степано-Крынка в Шахтерском районе. В понедельник представительство заявило, что из-за этого обстрела три человека погибли, 39 получили ранения.

https://ria.ru/20220624/feyki-1797986083.html

донецкая народная республика

украина

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, шахтерский район, ситуация в днр и лнр