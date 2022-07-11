https://ria.ru/20220711/severodonetsk-1801654520.html
Под завалами в Северодонецке остаются тела погибших от обстрелов ВСУ
Под завалами в Северодонецке остаются тела погибших от обстрелов ВСУ - РИА Новости, 11.07.2022
Под завалами в Северодонецке остаются тела погибших от обстрелов ВСУ
Тела погибших при обстрелах до сих пор остаются под завалами в отдельных районах Северодонецка в Луганской Народной Республике, рассказал РИА Новости советник... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T11:34
2022-07-11T11:34
2022-07-11T11:34
специальная военная операция на украине
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луганская народная республика
северодонецк
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СЕВЕРОДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Тела погибших при обстрелах до сих пор остаются под завалами в отдельных районах Северодонецка в Луганской Народной Республике, рассказал РИА Новости советник главы администрации города Марк Воржев.В конце мая в ЛНР заявили об освобождении Северодонецка в Донбассе. После того, как город заняли силы РФ и ЛНР, украинские силовики еще больше месяца вели огонь по нему из Лисичанска, пока последний не освободили. В воскресенье специальная комиссия, сформированная правительством ЛНР, начала оценку разрушений инфраструктуры Северодонецка."В некоторых домах до сих пор лежат погибшие мирные жители, поэтому ждем группы саперов, чтобы они обследовали все и дали заключения", - рассказал Воржев.На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как областной центр Херсон, Мелитополь и Бердянск в Запорожской области. В ДНР освобожден Мариуполь - последние боевики нацполка "Азов", продолжавшие сопротивляться на комбинате "Азовсталь", сдались в плен 20 мая. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал. Третьего июля была полностью освобождена Луганская Народная Республика.
https://ria.ru/20220711/severodonetsk-1801646463.html
https://ria.ru/20220705/razminirovanie-1800352197.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, северодонецк, россия
Под завалами в Северодонецке остаются тела погибших от обстрелов ВСУ
Администрация Северодонецка: в городе под завалами остаются тела погибших от обстрелов ВСУ