https://ria.ru/20220711/severodonetsk-1801654520.html

Под завалами в Северодонецке остаются тела погибших от обстрелов ВСУ

Под завалами в Северодонецке остаются тела погибших от обстрелов ВСУ - РИА Новости, 11.07.2022

Под завалами в Северодонецке остаются тела погибших от обстрелов ВСУ

Тела погибших при обстрелах до сих пор остаются под завалами в отдельных районах Северодонецка в Луганской Народной Республике, рассказал РИА Новости советник... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T11:34

2022-07-11T11:34

2022-07-11T11:34

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

северодонецк

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СЕВЕРОДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Тела погибших при обстрелах до сих пор остаются под завалами в отдельных районах Северодонецка в Луганской Народной Республике, рассказал РИА Новости советник главы администрации города Марк Воржев.В конце мая в ЛНР заявили об освобождении Северодонецка в Донбассе. После того, как город заняли силы РФ и ЛНР, украинские силовики еще больше месяца вели огонь по нему из Лисичанска, пока последний не освободили. В воскресенье специальная комиссия, сформированная правительством ЛНР, начала оценку разрушений инфраструктуры Северодонецка."В некоторых домах до сих пор лежат погибшие мирные жители, поэтому ждем группы саперов, чтобы они обследовали все и дали заключения", - рассказал Воржев.На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как областной центр Херсон, Мелитополь и Бердянск в Запорожской области. В ДНР освобожден Мариуполь - последние боевики нацполка "Азов", продолжавшие сопротивляться на комбинате "Азовсталь", сдались в плен 20 мая. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал. Третьего июля была полностью освобождена Луганская Народная Республика.

https://ria.ru/20220711/severodonetsk-1801646463.html

https://ria.ru/20220705/razminirovanie-1800352197.html

луганская народная республика

северодонецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, северодонецк, россия