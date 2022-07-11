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Спецкомиссия начала перепись разрушений инфраструктуры Северодонецка - РИА Новости, 11.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/severodonetsk-1801646463.html
Спецкомиссия начала перепись разрушений инфраструктуры Северодонецка
Спецкомиссия начала перепись разрушений инфраструктуры Северодонецка - РИА Новости, 11.07.2022
Спецкомиссия начала перепись разрушений инфраструктуры Северодонецка
Специальная комиссия, сформированная правительством Луганской Народной Республики, проводит оценку разрушений инфраструктуры города Северодонецка, рассказал РИА РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T11:09
2022-07-11T17:38
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
луганская народная республика
россия
украина
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СЕВЕРОДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Специальная комиссия, сформированная правительством Луганской Народной Республики, проводит оценку разрушений инфраструктуры города Северодонецка, рассказал РИА Новости советник главы администрации города Марк Воржев."Правительство Луганской Народной Республики прислало команду людей, были сформированы группы. Производится оценка повреждений домов, остекления, перекрытий, стен", - рассказал Воржев.По словам представителя министерства строительства и ЖКХ ЛНР Алексея Веселого, команда из 30 человек в воскресенье начала перепись адресов, где зафиксированы повреждения и определяется их объем."Задача поставлена определиться с общей картиной разрушений по городу", - рассказал Веселый.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как областной центр Херсон, Мелитополь и Бердянск в Запорожской области. В ДНР освобожден Мариуполь - последние боевики нацполка "Азов", продолжавшие сопротивляться на комбинате "Азовсталь", сдались в плен 20 мая. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал. Третьего июля была полностью освобождена Луганская Народная Республика.
https://ria.ru/20220708/ukraina-1801186291.html
https://ria.ru/20220705/razminirovanie-1800352197.html
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, луганская народная республика, россия, украина
11:09 11.07.2022 (обновлено: 17:38 11.07.2022)
 
Спецкомиссия начала перепись разрушений инфраструктуры Северодонецка

Специальная комиссия начала перепись повреждений зданий Северодонецка в ЛНР

© РИА Новости / Максим ЗахаровСгоревшие дома на улице недалеко от завода "Азот" в Северодонецке
Сгоревшие дома на улице недалеко от завода Азот в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Сгоревшие дома на улице недалеко от завода "Азот" в Северодонецке. Архивное фото
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СЕВЕРОДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Специальная комиссия, сформированная правительством Луганской Народной Республики, проводит оценку разрушений инфраструктуры города Северодонецка, рассказал РИА Новости советник главы администрации города Марк Воржев.
"Правительство Луганской Народной Республики прислало команду людей, были сформированы группы. Производится оценка повреждений домов, остекления, перекрытий, стен", - рассказал Воржев.
По словам представителя министерства строительства и ЖКХ ЛНР Алексея Веселого, команда из 30 человек в воскресенье начала перепись адресов, где зафиксированы повреждения и определяется их объем.
"Задача поставлена определиться с общей картиной разрушений по городу", - рассказал Веселый.
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