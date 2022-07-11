https://ria.ru/20220711/rubl-1801596753.html

Аналитик перечислил факторы, которые выбили у рубля почву из-под ног

Аналитик перечислил факторы, которые выбили у рубля почву из-под ног - РИА Новости, 11.07.2022

Аналитик перечислил факторы, которые выбили у рубля почву из-под ног

Основным фактором падения рубля, начавшегося в июле, стали опасения, что доходы бюджета, по-прежнему в значительной степени зависящие от экспортных финансовых... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T03:13

2022-07-11T03:13

2022-07-11T03:13

экономика

россия

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Основным фактором падения рубля, начавшегося в июле, стали опасения, что доходы бюджета, по-прежнему в значительной степени зависящие от экспортных финансовых потоков, сократятся, рассказал агентству "Прайм" старший аналитик ИК РУСС-ИНВЕСТ Роман Блинов.Он напомнил, что на фоне этих опасений в Минфине и других ведомствах заговорили о необходимости возвращения нацвалюты в коридор 70-80 рублей за доллар."Основными факторами, которые выбили почву из-под ног у рубля, стали вербальные интервенции на тему бюджетного правила и валютных вливаний со стороны российского Минфина", - подчеркнул Блинов.Не менее важным негативом для рубля стали сплетни и слухи по поводу удешевления на мировом рынке сырья из-за возможной рецессии. Так это или нет – вопрос спорный, а вот нефтяное эмбарго, которым постоянно грозит нам Запад, может поставить под вопрос наши сырьевые доходы, заключил Блинов.

https://ria.ru/20220709/dollar-1801366681.html

россия

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Максим Горбачев

экономика, россия