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Аналитик перечислил факторы, которые выбили у рубля почву из-под ног - РИА Новости, 11.07.2022
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Аналитик перечислил факторы, которые выбили у рубля почву из-под ног
Аналитик перечислил факторы, которые выбили у рубля почву из-под ног - РИА Новости, 11.07.2022
Аналитик перечислил факторы, которые выбили у рубля почву из-под ног
Основным фактором падения рубля, начавшегося в июле, стали опасения, что доходы бюджета, по-прежнему в значительной степени зависящие от экспортных финансовых... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T03:13
2022-07-11T03:13
экономика
россия
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Основным фактором падения рубля, начавшегося в июле, стали опасения, что доходы бюджета, по-прежнему в значительной степени зависящие от экспортных финансовых потоков, сократятся, рассказал агентству "Прайм" старший аналитик ИК РУСС-ИНВЕСТ Роман Блинов.Он напомнил, что на фоне этих опасений в Минфине и других ведомствах заговорили о необходимости возвращения нацвалюты в коридор 70-80 рублей за доллар."Основными факторами, которые выбили почву из-под ног у рубля, стали вербальные интервенции на тему бюджетного правила и валютных вливаний со стороны российского Минфина", - подчеркнул Блинов.Не менее важным негативом для рубля стали сплетни и слухи по поводу удешевления на мировом рынке сырья из-за возможной рецессии. Так это или нет – вопрос спорный, а вот нефтяное эмбарго, которым постоянно грозит нам Запад, может поставить под вопрос наши сырьевые доходы, заключил Блинов.
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экономика, россия
03:13 11.07.2022
 
Аналитик перечислил факторы, которые выбили у рубля почву из-под ног

Аналитик Блинов заявил, что "вербальные интервенции" выбили у рубля почву из-под ног

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Основным фактором падения рубля, начавшегося в июле, стали опасения, что доходы бюджета, по-прежнему в значительной степени зависящие от экспортных финансовых потоков, сократятся, рассказал агентству "Прайм" старший аналитик ИК РУСС-ИНВЕСТ Роман Блинов.
Он напомнил, что на фоне этих опасений в Минфине и других ведомствах заговорили о необходимости возвращения нацвалюты в коридор 70-80 рублей за доллар.
"Основными факторами, которые выбили почву из-под ног у рубля, стали вербальные интервенции на тему бюджетного правила и валютных вливаний со стороны российского Минфина", - подчеркнул Блинов.
Не менее важным негативом для рубля стали сплетни и слухи по поводу удешевления на мировом рынке сырья из-за возможной рецессии. Так это или нет – вопрос спорный, а вот нефтяное эмбарго, которым постоянно грозит нам Запад, может поставить под вопрос наши сырьевые доходы, заключил Блинов.
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