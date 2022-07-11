https://ria.ru/20220711/reka-1801688895.html

В Оренбургской области двух девочек унесло течением реки

В Оренбургской области двух девочек унесло течением реки - РИА Новости, 11.07.2022

В Оренбургской области двух девочек унесло течением реки

Специалисты ищут тела двух девочек, которых унесло течением реки в Оренбургской области, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T13:17

2022-07-11T13:17

2022-07-11T19:34

происшествия

оренбургская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 11 июл – РИА Новости. Специалисты ищут тела двух девочек, которых унесло течением реки в Оренбургской области, сообщает СУСК РФ по региону."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области устанавливаются обстоятельства гибели двух девочек 12 и 15 лет - жительниц села Илек Илекского района Оренбургской области", - говорится в сообщении.По данным следствия, три девочки играли на берегу реки Урал. Когда двое зашли в воду, их унесло течением."В настоящее время ведутся поисковые работы. Следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на объективное и всестороннее установление обстоятельств происшествия", - добавили в СУСК.

https://ria.ru/20220711/rebenok-1801620245.html

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оренбургская область

россия

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Владимир Лаврентьев

происшествия, оренбургская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)