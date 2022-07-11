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В Оренбургской области двух девочек унесло течением реки - РИА Новости, 11.07.2022
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В Оренбургской области двух девочек унесло течением реки
В Оренбургской области двух девочек унесло течением реки - РИА Новости, 11.07.2022
В Оренбургской области двух девочек унесло течением реки
Специалисты ищут тела двух девочек, которых унесло течением реки в Оренбургской области, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T13:17
2022-07-11T19:34
происшествия
оренбургская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 11 июл – РИА Новости. Специалисты ищут тела двух девочек, которых унесло течением реки в Оренбургской области, сообщает СУСК РФ по региону."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области устанавливаются обстоятельства гибели двух девочек 12 и 15 лет - жительниц села Илек Илекского района Оренбургской области", - говорится в сообщении.По данным следствия, три девочки играли на берегу реки Урал. Когда двое зашли в воду, их унесло течением."В настоящее время ведутся поисковые работы. Следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на объективное и всестороннее установление обстоятельств происшествия", - добавили в СУСК.
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происшествия, оренбургская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
13:17 11.07.2022 (обновлено: 19:34 11.07.2022)
 
В Оренбургской области двух девочек унесло течением реки

В Оренбургской области ищут тела двух девочек, которых унесло течением реки Урал

© Фото : СУСК РФ по Оренбургской областиРека Урал в Оренбургской области
Река Урал в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© Фото : СУСК РФ по Оренбургской области
Река Урал в Оренбургской области. Архивное фото
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УФА, 11 июл – РИА Новости. Специалисты ищут тела двух девочек, которых унесло течением реки в Оренбургской области, сообщает СУСК РФ по региону.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области устанавливаются обстоятельства гибели двух девочек 12 и 15 лет - жительниц села Илек Илекского района Оренбургской области", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, три девочки играли на берегу реки Урал. Когда двое зашли в воду, их унесло течением.
"В настоящее время ведутся поисковые работы. Следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на объективное и всестороннее установление обстоятельств происшествия", - добавили в СУСК.
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