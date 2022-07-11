https://ria.ru/20220711/rebenok-1801620245.html
В Омской области утонул девятилетний мальчик
В Омской области утонул девятилетний мальчик - РИА Новости, 11.07.2022
В Омской области утонул девятилетний мальчик
Девятилетний мальчик утонул неподалеку от разрушенной плотины в Калачинском районе Омской области, рассказали журналистам в пресс-службе областного УМВД. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T09:39
2022-07-11T09:39
2022-07-11T09:39
происшествия
омская область
россия
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ОМСК, 11 июл - РИА Новости. Девятилетний мальчик утонул неподалеку от разрушенной плотины в Калачинском районе Омской области, рассказали журналистам в пресс-службе областного УМВД.Инцидент произошел в 17.50 (14.50 мск) в воскресенье в Калачинске на реке Омь, в районе улицы Интернациональной."Ребенок в компании детей отправился на разрушенную плотину. Ребята фотографировались и играли. В какой-то момент 9-летний мальчик, перешагивая с камня на камень, потерял равновесие и упал в воду. В связи с тем, что на этом участке реки быстрое течение и глубоко, помочь ребенку никто не смог", - сообщили в пресс-службе.На месте работают водолазы. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. СУСК России по Омской области по данному факту возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20220708/deti-1801351442.html
https://ria.ru/20220704/basseyn-1800170762.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омская область, россия
В Омской области утонул девятилетний мальчик
В Омской области девятилетний мальчик утонул около разрушенной плотины
ОМСК, 11 июл - РИА Новости. Девятилетний мальчик утонул неподалеку от разрушенной плотины в Калачинском районе Омской области, рассказали журналистам в пресс-службе областного УМВД.
Инцидент произошел в 17.50 (14.50 мск) в воскресенье в Калачинске на реке Омь, в районе улицы Интернациональной.
"Ребенок в компании детей отправился на разрушенную плотину. Ребята фотографировались и играли. В какой-то момент 9-летний мальчик, перешагивая с камня на камень, потерял равновесие и упал в воду. В связи с тем, что на этом участке реки быстрое течение и глубоко, помочь ребенку никто не смог", - сообщили в пресс-службе.
На месте работают водолазы. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. СУСК России
по Омской области
по данному факту возбуждено уголовное дело.