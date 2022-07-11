https://ria.ru/20220711/reabilitatsiya-1801605507.html

Защита новосибирского ученого Колкера будет добиваться его реабилитации

Защита новосибирского ученого Колкера будет добиваться его реабилитации - РИА Новости, 11.07.2022

Защита новосибирского ученого Колкера будет добиваться его реабилитации

Защита подозреваемого в госизмене ученого-физика Дмитрия Колкера, который спустя два дня после ареста скончался, будет настаивать на продолжении расследования... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T07:29

2022-07-11T07:29

2022-07-11T07:29

происшествия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg

НОВОСИБИРСК, 11 июл – РИА Новости. Защита подозреваемого в госизмене ученого-физика Дмитрия Колкера, который спустя два дня после ареста скончался, будет настаивать на продолжении расследования его дела и добиваться полной реабилитации ученого, заявил журналистам адвокат Колкера Александр Федулов.Ранее в понедельник Новосибирский областной суд признал законным постановление Советского районного суда Новосибирска от 30 июня об аресте Дмитрия Колкера. Защита уже заявила о намерении обжаловать это решение в кассационной инстанции.Защитник также сообщил, что направил в Следственный комитет РФ и Генпрокуратуру обращения с просьбой оценить действия следствия и суда по делу Дмитрий Колкера, однако пока никаких ответов не получил.По словам Федулова, адвокатов до сих пор официально не допустили к участию в уголовном деле Колкера, в связи с чем родственники, в частности, не могут получить его паспорт, и, соответственно, не могут забрать для похорон тело из московского морга."Тело до сих пор в Москве. Оно известно где, но получить пока (родственники) не могут. Объясняют отсутствием паспорта, а паспорт не отдают. Замкнутый круг пока", - пояснил он.Советский районный суд Новосибирска 1 июля сообщил о заключении Дмитрия Колкера под стражу до 29 августа. В отношении ученого было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за государственную измену, то есть совершенные гражданином России шпионаж, выдачу иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну. В воскресенье, 3 июля, стало известно, что Колкер скончался в московской больнице, куда его доставили из СИЗО-2 ФСИН России.В ответ на запрос РИА Новости в Новосибирском госуниверситете сообщали, что доктор физико-математических наук, известный ученый и специалист в области лазерной физики и квантовой электроники, автор более 100 работ в рецензируемых журналах Дмитрий Колкер работал в университете по совместительству и заведовал лабораторией квантовых оптических технологий Физического факультета, которая занимается "разработкой новых источников излучения для медицинских, экологических и специальных задач". По информации вуза, исследований в рамках закрытой тематики ученый в НГУ не проводил.

https://ria.ru/20220704/kolker-1800068205.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия