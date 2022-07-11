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У Киева нет четкого плана разминирования Черного моря, заявили в Раде - РИА Новости, 11.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/razminirovanie-1801728973.html
У Киева нет четкого плана разминирования Черного моря, заявили в Раде
У Киева нет четкого плана разминирования Черного моря, заявили в Раде - РИА Новости, 11.07.2022
У Киева нет четкого плана разминирования Черного моря, заявили в Раде
Депутат Верховной рады Украины Роман Костенко заявил, что у Киева есть только "набросок" плана по разминированию Черного моря, сообщает издание Guardian... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T15:15
2022-07-11T15:15
специальная военная операция на украине
в мире
черное море
украина
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Роман Костенко заявил, что у Киева есть только "набросок" плана по разминированию Черного моря, сообщает издание Guardian. Костенко подтвердил изданию существование плана, но отметил, что на данный момент он представляет собой "не более чем набросок".По словам другого украинского чиновника, пожелавшего остаться неизвестным, украинские власти планируют провести разминирование с использованием роботов. Однако, отмечает он, пройдут месяцы, прежде чем это можно будет осуществить.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220704/zerno-1800194032.html
черное море
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в мире, черное море, украина, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
15:15 11.07.2022
 
У Киева нет четкого плана разминирования Черного моря, заявили в Раде

Депутат Рады Костенко: у Киева есть только набросок плана разминирования Черного моря

© Фото : ВМС УкраиныКатера ВМС Украины
Катера ВМС Украины - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© Фото : ВМС Украины
Катера ВМС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Роман Костенко заявил, что у Киева есть только "набросок" плана по разминированию Черного моря, сообщает издание Guardian. Костенко подтвердил изданию существование плана, но отметил, что на данный момент он представляет собой "не более чем набросок".
По словам другого украинского чиновника, пожелавшего остаться неизвестным, украинские власти планируют провести разминирование с использованием роботов. Однако, отмечает он, пройдут месяцы, прежде чем это можно будет осуществить.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧерное мореУкраинаВерховная Рада УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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