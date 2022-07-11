https://ria.ru/20220711/razminirovanie-1801728973.html

У Киева нет четкого плана разминирования Черного моря, заявили в Раде

У Киева нет четкого плана разминирования Черного моря, заявили в Раде - РИА Новости, 11.07.2022

У Киева нет четкого плана разминирования Черного моря, заявили в Раде

Депутат Верховной рады Украины Роман Костенко заявил, что у Киева есть только "набросок" плана по разминированию Черного моря, сообщает издание Guardian... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T15:15

2022-07-11T15:15

2022-07-11T15:15

специальная военная операция на украине

в мире

черное море

украина

верховная рада украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Роман Костенко заявил, что у Киева есть только "набросок" плана по разминированию Черного моря, сообщает издание Guardian. Костенко подтвердил изданию существование плана, но отметил, что на данный момент он представляет собой "не более чем набросок".По словам другого украинского чиновника, пожелавшего остаться неизвестным, украинские власти планируют провести разминирование с использованием роботов. Однако, отмечает он, пройдут месяцы, прежде чем это можно будет осуществить.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220704/zerno-1800194032.html

черное море

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, черное море, украина, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр