СМИ: в США ожидают расследований конгресса по выводу войск из Афганистана
NBC News: администрация Байдена готовится к расследованиям по выводу войск из Афганистана
© AP Photo / Staff Sgt. Victor Mancilla/U.S. Marine CorpsМорские пехотинцы США во время эвакуации в Кабуле
© AP Photo / Staff Sgt. Victor Mancilla/U.S. Marine Corps
Морские пехотинцы США во время эвакуации в Кабуле. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена начала готовиться к возможным расследованиям конгресса по выводу войск из Афганистана в 2021 году, на случай если республиканцы получат большинство голосов на промежуточных выборах в ноябре, сообщает в понедельник NBC News со ссылкой на источники.
Как пишет издание, в Белом доме стремятся избежать возможных ошибок в связи с годовщиной вывода войск в августе 2021 года, способных навредить и без того невысокому рейтингу Байдена.
По словам собеседников NBC News, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби отвечает за подготовку к годовщине.
Сообщается, что с начала июля Кирби провел серию переговоров с министерством обороны, госдепартаментом и министерством внутренней безопасности, обсуждая предстоящие события с целью обеспечить единый подход в риторике прошлогодних событий и избежать возможной общественной критики за них.
Кроме того, совет национальной безопасности совместно с Пентагоном и государственным департаментом проверяют статус внутренних документов, содержащих информацию о выводе войск.
Еще в 2021 году американские власти говорили про необходимость подготовки полноценного отчета о выводе войск, однако он все еще остается не готов, отмечают источники. Более того, ожидается, что значительная часть документа будет засекречена, и до сих пор не решено, что будет доступно широкой публике и передано конгрессменам.
В начале августа 2021 года движение "Талибан"*, активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, а 15 августа талибы вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность