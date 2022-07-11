Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в США ожидают расследований конгресса по выводу войск из Афганистана - РИА Новости, 11.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220711/rassledovanie-1801807030.html
СМИ: в США ожидают расследований конгресса по выводу войск из Афганистана
СМИ: в США ожидают расследований конгресса по выводу войск из Афганистана - РИА Новости, 11.07.2022
СМИ: в США ожидают расследований конгресса по выводу войск из Афганистана
Администрация президента США Джо Байдена начала готовиться к возможным расследованиям конгресса по выводу войск из Афганистана в 2021 году, на случай если... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T19:41
2022-07-11T19:41
афганистан
в мире
кабул (город)
министерство обороны сша
оон
сша
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747408725_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_8a81d944fdae321efe09e27f6298112b.jpg
ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена начала готовиться к возможным расследованиям конгресса по выводу войск из Афганистана в 2021 году, на случай если республиканцы получат большинство голосов на промежуточных выборах в ноябре, сообщает в понедельник NBC News со ссылкой на источники.Как пишет издание, в Белом доме стремятся избежать возможных ошибок в связи с годовщиной вывода войск в августе 2021 года, способных навредить и без того невысокому рейтингу Байдена.По словам собеседников NBC News, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби отвечает за подготовку к годовщине.Сообщается, что с начала июля Кирби провел серию переговоров с министерством обороны, госдепартаментом и министерством внутренней безопасности, обсуждая предстоящие события с целью обеспечить единый подход в риторике прошлогодних событий и избежать возможной общественной критики за них.Кроме того, совет национальной безопасности совместно с Пентагоном и государственным департаментом проверяют статус внутренних документов, содержащих информацию о выводе войск.Еще в 2021 году американские власти говорили про необходимость подготовки полноценного отчета о выводе войск, однако он все еще остается не готов, отмечают источники. Более того, ожидается, что значительная часть документа будет засекречена, и до сих пор не решено, что будет доступно широкой публике и передано конгрессменам.В начале августа 2021 года движение "Талибан"*, активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, а 15 августа талибы вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220628/ssha-1798844484.html
https://ria.ru/20220204/vzryv-1771169100.html
афганистан
кабул (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747408725_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_3ecce3f990aa6d7200383a6479f417f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
афганистан, в мире, кабул (город), министерство обороны сша, оон, сша, джо байден
19:41 11.07.2022
 
СМИ: в США ожидают расследований конгресса по выводу войск из Афганистана

NBC News: администрация Байдена готовится к расследованиям по выводу войск из Афганистана

© AP Photo / Staff Sgt. Victor Mancilla/U.S. Marine CorpsМорские пехотинцы США во время эвакуации в Кабуле
Морские пехотинцы США во время эвакуации в Кабуле - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Staff Sgt. Victor Mancilla/U.S. Marine Corps
Морские пехотинцы США во время эвакуации в Кабуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена начала готовиться к возможным расследованиям конгресса по выводу войск из Афганистана в 2021 году, на случай если республиканцы получат большинство голосов на промежуточных выборах в ноябре, сообщает в понедельник NBC News со ссылкой на источники.
Как пишет издание, в Белом доме стремятся избежать возможных ошибок в связи с годовщиной вывода войск в августе 2021 года, способных навредить и без того невысокому рейтингу Байдена.
Флаг США у здания миссии США при международных организациях в Женеве - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 19:09
В США обсуждают разморозку части резервов Афганистана для помощи стране
По словам собеседников NBC News, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби отвечает за подготовку к годовщине.
Сообщается, что с начала июля Кирби провел серию переговоров с министерством обороны, госдепартаментом и министерством внутренней безопасности, обсуждая предстоящие события с целью обеспечить единый подход в риторике прошлогодних событий и избежать возможной общественной критики за них.
Кроме того, совет национальной безопасности совместно с Пентагоном и государственным департаментом проверяют статус внутренних документов, содержащих информацию о выводе войск.
Еще в 2021 году американские власти говорили про необходимость подготовки полноценного отчета о выводе войск, однако он все еще остается не готов, отмечают источники. Более того, ожидается, что значительная часть документа будет засекречена, и до сих пор не решено, что будет доступно широкой публике и передано конгрессменам.
В начале августа 2021 года движение "Талибан"*, активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, а 15 августа талибы вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Дым от взрыва возле аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 21:39
Пентагон раскрыл детали расследования взрыва около аэропорта Кабула
 
АфганистанВ миреКабул (город)Министерство обороны СШАООНСШАДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала