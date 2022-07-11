https://ria.ru/20220711/rassledovanie-1801807030.html

СМИ: в США ожидают расследований конгресса по выводу войск из Афганистана

СМИ: в США ожидают расследований конгресса по выводу войск из Афганистана - РИА Новости, 11.07.2022

СМИ: в США ожидают расследований конгресса по выводу войск из Афганистана

Администрация президента США Джо Байдена начала готовиться к возможным расследованиям конгресса по выводу войск из Афганистана в 2021 году, на случай если... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T19:41

2022-07-11T19:41

2022-07-11T19:41

афганистан

в мире

кабул (город)

министерство обороны сша

оон

сша

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747408725_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_8a81d944fdae321efe09e27f6298112b.jpg

ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена начала готовиться к возможным расследованиям конгресса по выводу войск из Афганистана в 2021 году, на случай если республиканцы получат большинство голосов на промежуточных выборах в ноябре, сообщает в понедельник NBC News со ссылкой на источники.Как пишет издание, в Белом доме стремятся избежать возможных ошибок в связи с годовщиной вывода войск в августе 2021 года, способных навредить и без того невысокому рейтингу Байдена.По словам собеседников NBC News, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби отвечает за подготовку к годовщине.Сообщается, что с начала июля Кирби провел серию переговоров с министерством обороны, госдепартаментом и министерством внутренней безопасности, обсуждая предстоящие события с целью обеспечить единый подход в риторике прошлогодних событий и избежать возможной общественной критики за них.Кроме того, совет национальной безопасности совместно с Пентагоном и государственным департаментом проверяют статус внутренних документов, содержащих информацию о выводе войск.Еще в 2021 году американские власти говорили про необходимость подготовки полноценного отчета о выводе войск, однако он все еще остается не готов, отмечают источники. Более того, ожидается, что значительная часть документа будет засекречена, и до сих пор не решено, что будет доступно широкой публике и передано конгрессменам.В начале августа 2021 года движение "Талибан"*, активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, а 15 августа талибы вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220628/ssha-1798844484.html

https://ria.ru/20220204/vzryv-1771169100.html

афганистан

кабул (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

афганистан, в мире, кабул (город), министерство обороны сша, оон, сша, джо байден