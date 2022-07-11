https://ria.ru/20220711/puteshestviya-1801225475.html

Туристы рассказали, как выбирают регион для отдыха

Туристы рассказали, как выбирают регион для отдыха - РИА Новости, 11.07.2022

Туристы рассказали, как выбирают регион для отдыха

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как выбирают локацию для отдыха, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T04:03

2022-07-11T04:03

2022-07-11T04:03

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как выбирают локацию для отдыха, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 1912 пользователей сайта и выяснили, что 14 процентов из них изучают цены на товары и услуги — они должны быть доступны. Столько же путешественников интересуются возможностью увидеть что-то новое в поездке.Наличие культурно-исторических достопримечательностей — определяющий критерий для 12 процентов опрошенных. Еще столько же признались, что в первую очередь ищут тишину и покой.Возможность доехать до места отпуска на поезде важна для 11 процентов путешественников, а долететь на самолете — для семи процентов.Для каждого десятого критичен благоприятный климат, а для девяти процентов — комфортные условия проживания.Возможность расширить кругозор — определяющая для семи процентов путешественников, а опции по оздоровлению — для четырех.

https://ria.ru/20220708/aviabilety-1800868457.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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