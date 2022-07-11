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Туристы рассказали, как выбирают регион для отдыха - РИА Новости, 11.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220711/puteshestviya-1801225475.html
Туристы рассказали, как выбирают регион для отдыха
Туристы рассказали, как выбирают регион для отдыха - РИА Новости, 11.07.2022
Туристы рассказали, как выбирают регион для отдыха
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как выбирают локацию для отдыха, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T04:03
2022-07-11T04:03
туризм
туризм
новости - туризм
куда поехать в выходные
куда можно лететь
туристы
регионы
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как выбирают локацию для отдыха, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 1912 пользователей сайта и выяснили, что 14 процентов из них изучают цены на товары и услуги — они должны быть доступны. Столько же путешественников интересуются возможностью увидеть что-то новое в поездке.Наличие культурно-исторических достопримечательностей — определяющий критерий для 12 процентов опрошенных. Еще столько же признались, что в первую очередь ищут тишину и покой.Возможность доехать до места отпуска на поезде важна для 11 процентов путешественников, а долететь на самолете — для семи процентов.Для каждого десятого критичен благоприятный климат, а для девяти процентов — комфортные условия проживания.Возможность расширить кругозор — определяющая для семи процентов путешественников, а опции по оздоровлению — для четырех.
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Мария Селиванова
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, куда поехать в выходные, куда можно лететь, туристы, регионы
04:03 11.07.2022
 
Туристы рассказали, как выбирают регион для отдыха

Россияне рассказали, что при выборе региона для отдыха им важны новизна и доступность цен

© РИА Новости / Мария СеливановаХрамы в Тутаеве
Храмы в Тутаеве - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как выбирают локацию для отдыха, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди 1912 пользователей сайта и выяснили, что 14 процентов из них изучают цены на товары и услуги — они должны быть доступны. Столько же путешественников интересуются возможностью увидеть что-то новое в поездке.
Наличие культурно-исторических достопримечательностей — определяющий критерий для 12 процентов опрошенных. Еще столько же признались, что в первую очередь ищут тишину и покой.
Возможность доехать до места отпуска на поезде важна для 11 процентов путешественников, а долететь на самолете — для семи процентов.
Для каждого десятого критичен благоприятный климат, а для девяти процентов — комфортные условия проживания.
Возможность расширить кругозор — определяющая для семи процентов путешественников, а опции по оздоровлению — для четырех.
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