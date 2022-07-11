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Минобороны рассказало о готовящейся провокации националистов в Славянске - РИА Новости, 11.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/provokatsiya-1801827379.html
Минобороны рассказало о готовящейся провокации националистов в Славянске
Минобороны рассказало о готовящейся провокации националистов в Славянске - РИА Новости, 11.07.2022
Минобороны рассказало о готовящейся провокации националистов в Славянске
Украинские националисты спланировали провокацию в Славянске (ДНР), чтобы затем обвинить российскую армию в гибели мирных жителей, заявил начальник Национального РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T21:35
2022-07-11T21:47
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
славянск
киев
донецкая народная республика
донбасс
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Украинские националисты спланировали провокацию в Славянске (ДНР), чтобы затем обвинить российскую армию в гибели мирных жителей, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.После этого Киев планирует обвинить российские Вооруженные силы в нанесении неизбирательных ударов по мирным объектам, заключил Мизинцев.Славянск — город с населением более 100 тысяч человек, расположен на севере ДНР. Здесь находятся теплоэлектростанция и промышленные предприятия.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее начали для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
славянск
киев
донецкая народная республика
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министерство обороны рф (минобороны рф), славянск, киев, донецкая народная республика, донбасс
21:35 11.07.2022 (обновлено: 21:47 11.07.2022)
 
Минобороны рассказало о готовящейся провокации националистов в Славянске

Минобороны: украинские националисты планируют взорвать в Славянске здание с гражданскими

© AFP 2022 / Miguel MedinaВид на Славянск
Вид на Славянск - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AFP 2022 / Miguel Medina
Вид на Славянск. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Украинские националисты спланировали провокацию в Славянске (ДНР), чтобы затем обвинить российскую армию в гибели мирных жителей, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

"В здании профессионального аграрного лицея (ул. Науки) под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих жилых кварталов. При этом здание заминировано и боевики планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в городе", — сообщил генерал-полковник.

После этого Киев планирует обвинить российские Вооруженные силы в нанесении неизбирательных ударов по мирным объектам, заключил Мизинцев.
Славянск — город с населением более 100 тысяч человек, расположен на севере ДНР. Здесь находятся теплоэлектростанция и промышленные предприятия.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее начали для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СлавянскКиевДонецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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