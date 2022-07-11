https://ria.ru/20220711/provokatsiya-1801827379.html

Минобороны рассказало о готовящейся провокации националистов в Славянске

Минобороны рассказало о готовящейся провокации националистов в Славянске - РИА Новости, 11.07.2022

Минобороны рассказало о готовящейся провокации националистов в Славянске

Украинские националисты спланировали провокацию в Славянске (ДНР), чтобы затем обвинить российскую армию в гибели мирных жителей, заявил начальник Национального РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T21:35

2022-07-11T21:35

2022-07-11T21:47

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

славянск

киев

донецкая народная республика

донбасс

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Украинские националисты спланировали провокацию в Славянске (ДНР), чтобы затем обвинить российскую армию в гибели мирных жителей, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.После этого Киев планирует обвинить российские Вооруженные силы в нанесении неизбирательных ударов по мирным объектам, заключил Мизинцев.Славянск — город с населением более 100 тысяч человек, расположен на севере ДНР. Здесь находятся теплоэлектростанция и промышленные предприятия.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее начали для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

славянск

киев

донецкая народная республика

донбасс

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министерство обороны рф (минобороны рф), славянск, киев, донецкая народная республика, донбасс