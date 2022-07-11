https://ria.ru/20220711/provokatsiya-1801827379.html
Минобороны рассказало о готовящейся провокации националистов в Славянске
Минобороны рассказало о готовящейся провокации националистов в Славянске - РИА Новости, 11.07.2022
Минобороны рассказало о готовящейся провокации националистов в Славянске
Украинские националисты спланировали провокацию в Славянске (ДНР), чтобы затем обвинить российскую армию в гибели мирных жителей, заявил начальник Национального РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T21:35
2022-07-11T21:35
2022-07-11T21:47
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
славянск
киев
донецкая народная республика
донбасс
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Украинские националисты спланировали провокацию в Славянске (ДНР), чтобы затем обвинить российскую армию в гибели мирных жителей, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.После этого Киев планирует обвинить российские Вооруженные силы в нанесении неизбирательных ударов по мирным объектам, заключил Мизинцев.Славянск — город с населением более 100 тысяч человек, расположен на севере ДНР. Здесь находятся теплоэлектростанция и промышленные предприятия.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее начали для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
славянск
киев
донецкая народная республика
донбасс
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министерство обороны рф (минобороны рф), славянск, киев, донецкая народная республика, донбасс
21:35 11.07.2022 (обновлено: 21:47 11.07.2022)
Минобороны рассказало о готовящейся провокации националистов в Славянске
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