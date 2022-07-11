https://ria.ru/20220711/pomosch-1801598039.html

Лавров рассказал, как СССР помогал Саудовской Аравии

Лавров рассказал, как СССР помогал Саудовской Аравии - РИА Новости, 11.07.2022

Лавров рассказал, как СССР помогал Саудовской Аравии

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, как СССР помогал Саудовской Аравии, когда та была молодым государством - во время работы в королевстве в 1920-е годы... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T01:46

2022-07-11T01:46

2022-07-11T01:47

в мире

саудовская аравия

россия

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, как СССР помогал Саудовской Аравии, когда та была молодым государством - во время работы в королевстве в 1920-е годы первого советского консула Карима Хакимова.Он добавил, что Хакимов был незаурядным человеком и талантливым арабистом, прекрасно знал язык, историю и обычаи стран арабского Востока, что сказалось на его дальнейшей работе. На посту представителя СССР в Саудовской Аравии раскрылись его данные как человека, дипломата, историка и психолога, потому что он общался со всеми, начиная с членов королевских семей и заканчивая простолюдинами."Отмечу и его личные качества как бесстрашного человека. История гласит, что он должен был вручить верительные грамоты. Церемония была назначена таким образом, что ехал он туда один, на машине, ночью, по пустыне. Тогда это было совсем небезопасно", - отметил Лавров.

https://ria.ru/20220708/g20-1801107127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, саудовская аравия, россия, ссср