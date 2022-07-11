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Лавров рассказал, как СССР помогал Саудовской Аравии - РИА Новости, 11.07.2022
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Лавров рассказал, как СССР помогал Саудовской Аравии
Лавров рассказал, как СССР помогал Саудовской Аравии - РИА Новости, 11.07.2022
Лавров рассказал, как СССР помогал Саудовской Аравии
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, как СССР помогал Саудовской Аравии, когда та была молодым государством - во время работы в королевстве в 1920-е годы... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T01:46
2022-07-11T01:47
в мире
саудовская аравия
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, как СССР помогал Саудовской Аравии, когда та была молодым государством - во время работы в королевстве в 1920-е годы первого советского консула Карима Хакимова.Он добавил, что Хакимов был незаурядным человеком и талантливым арабистом, прекрасно знал язык, историю и обычаи стран арабского Востока, что сказалось на его дальнейшей работе. На посту представителя СССР в Саудовской Аравии раскрылись его данные как человека, дипломата, историка и психолога, потому что он общался со всеми, начиная с членов королевских семей и заканчивая простолюдинами."Отмечу и его личные качества как бесстрашного человека. История гласит, что он должен был вручить верительные грамоты. Церемония была назначена таким образом, что ехал он туда один, на машине, ночью, по пустыне. Тогда это было совсем небезопасно", - отметил Лавров.
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в мире, саудовская аравия, россия, ссср
01:46 11.07.2022 (обновлено: 01:47 11.07.2022)
 
Лавров рассказал, как СССР помогал Саудовской Аравии

Глава МИД России Лавров заявил, что СССР доставлял гуманитарную помощь в Саудовскую Аравию

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, как СССР помогал Саудовской Аравии, когда та была молодым государством - во время работы в королевстве в 1920-е годы первого советского консула Карима Хакимова.
"В то время, когда он (Карим Хакимов) там работал, нефтяные богатства еще не были обнаружены. Страна жила достаточно бедно. Несмотря на то, что и в Советском Союзе тогда не было благоденствия, СССР понимал необходимость поддержать молодое королевство и организовал доставку продовольственной и другой гуманитарной помощи", - сказал Лавров в интервью Фонду памяти А. Печерского, посвященном Хакимову.
Он добавил, что Хакимов был незаурядным человеком и талантливым арабистом, прекрасно знал язык, историю и обычаи стран арабского Востока, что сказалось на его дальнейшей работе. На посту представителя СССР в Саудовской Аравии раскрылись его данные как человека, дипломата, историка и психолога, потому что он общался со всеми, начиная с членов королевских семей и заканчивая простолюдинами.
"Отмечу и его личные качества как бесстрашного человека. История гласит, что он должен был вручить верительные грамоты. Церемония была назначена таким образом, что ехал он туда один, на машине, ночью, по пустыне. Тогда это было совсем небезопасно", - отметил Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 07:25
Лавров на G20 сидел рядом с коллегами из Мексики и Саудовской Аравии
 
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