https://ria.ru/20220711/polsha-1801600485.html

Украинские националисты бежали из Польши из-за притеснений

Украинские националисты бежали из Польши из-за притеснений - РИА Новости, 11.07.2022

Украинские националисты бежали из Польши из-за притеснений

Активная дискриминация украинцев, развернувшаяся в Польше сто лет назад, вынуждала бежать их даже в Маньчжурию, где они создали один из крупных центров... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T04:08

2022-07-11T04:08

2022-07-11T13:20

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украина

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Активная дискриминация украинцев, развернувшаяся в Польше сто лет назад, вынуждала бежать их даже в Маньчжурию, где они создали один из крупных центров украинского националистического движения. Это следует из документов, впервые рассекреченных УФСБ по Приморью, с которыми ознакомилось РИА Новости.Среди материалов — фотокопии протоколов допросов активистов "Украинской национальной колонии" (УНК) осенью 1945 года в советской военной контрразведке СМЕРШ.УНК была создана в 1934 году по инициативе эмигрировавших в Маньчжурию украинских националистов. Ее основной задачей была активная борьба против СССР с целью отторжения от Советского Союза Приморья для образования на этой территории украинского националистического государства.Александр Витковский — последний глава УНК, руководивший ею в 1944-1945 годах, рассказал на допросе, как он сам оказался в Маньчжурии.По его словам, он в 1932 году выехал в Берлин и направился в китайское посольство для получения визы на выезд в Китай, так как в Польше тогда китайского консульства не было.По окончании польско-советской войны по Рижскому мирному договору 1921 года западноукраинские земли отошли к Польше. Варшава там фактически установила оккупационный режим, началось жестокое ополячивание этих территорий, вплоть до помещения украинцев в концлагеря. Летом 1924 года власти Польши официально запретили использовать украинский язык в государственных учреждениях.Недовольные украинцы либо эмигрировали за рубеж, либо вступали в ряды ультраправых объединений — в частности образованной в 1920 году Украинской войсковой организации и созданной на ее базе в 1929 году "Организации украинских националистов"*.Ограничение прав украинского меньшинства способствовало радикализации части населения Галиции и Волыни, раскручиванию маховика межнационального насилия. Впоследствии, в годы Второй мировой войны, это привело к геноциду польских жителей Западной Украины украинскими националистами.Кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней, считается 11 июля — в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек.В настоящее время Польша постепенно сворачивает программы помощи украинским беженцам, прибывшим в страну после начала российской специальной военной операции. Прекращая выплачивать пособие гражданам, приютившим беженцев, власти рассчитывают на то, что украинцы смогут сами себя содержать. Семь из десяти поляков хотят, чтобы находящиеся в стране украинские беженцы сами зарабатывали на жизнь, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного лабораторией IBRiS. Также в Польше закончился период бесплатного проезда для граждан Украины.* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

https://ria.ru/20220607/kovpak-1793618476.html

https://ria.ru/20220710/mazepa-1801483218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, польша, украина