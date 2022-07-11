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В Херсоне предотвратили покушение на главу ВГА Сальдо - РИА Новости, 11.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/pokushenie-1801718244.html
В Херсоне предотвратили покушение на главу ВГА Сальдо
В Херсоне предотвратили покушение на главу ВГА Сальдо - РИА Новости, 11.07.2022
В Херсоне предотвратили покушение на главу ВГА Сальдо
В Херсоне удалось предотвратить покушение на главу военно-гражданской администрации региона Владимира Сальдо, сообщили местные власти в Telegram-канале. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T14:41
2022-07-11T16:22
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости. В Херсоне удалось предотвратить покушение на главу военно-гражданской администрации региона Владимира Сальдо, сообщили местные власти в Telegram-канале.Бомбу обезвредили российские саперы, Сальдо поблагодарил горожан за внимательность и помощь.За последнее время было уже несколько покушений на сотрудников администрации Херсонской области. Один из них — начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко — погиб. Автомобиль, в котором он находился, взорвали.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформировали военно-гражданские администрации, начался оборот рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России на правах субъектов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее начали для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220624/pokushenie-1797802935.html
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владимир сальдо
14:41 11.07.2022 (обновлено: 16:22 11.07.2022)
 
В Херсоне предотвратили покушение на главу ВГА Сальдо

В Херсоне предотвратили покушение на главу военно-гражданской администрации Сальдо

© Фото : ВГА Херсонской областиСамодельное взрывное устройство, заложенное на пути следования автомобиля главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо
Самодельное взрывное устройство, заложенное на пути следования автомобиля главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© Фото : ВГА Херсонской области
Самодельное взрывное устройство, заложенное на пути следования автомобиля главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости. В Херсоне удалось предотвратить покушение на главу военно-гражданской администрации региона Владимира Сальдо, сообщили местные власти в Telegram-канале.

"Благодаря бдительным жителям Херсона удалось своевременно обнаружить и обезвредить самодельное взрывное устройство, заложенное на пути следования автомобиля главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо. При этом от взрыва могли пострадать и люди, случайно оказавшиеся рядом", — говорится в публикации.

Бомбу обезвредили российские саперы, Сальдо поблагодарил горожан за внимательность и помощь.
За последнее время было уже несколько покушений на сотрудников администрации Херсонской области. Один из них — начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко — погиб. Автомобиль, в котором он находился, взорвали.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформировали военно-гражданские администрации, начался оборот рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России на правах субъектов.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее начали для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир Сальдо
 
 
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