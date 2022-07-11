14:41 11.07.2022 (обновлено: 16:22 11.07.2022)
В Херсоне предотвратили покушение на главу ВГА Сальдо
В Херсоне предотвратили покушение на главу военно-гражданской администрации Сальдо
© Фото : ВГА Херсонской областиСамодельное взрывное устройство, заложенное на пути следования автомобиля главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо
Самодельное взрывное устройство, заложенное на пути следования автомобиля главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости. В Херсоне удалось предотвратить покушение на главу военно-гражданской администрации региона Владимира Сальдо, сообщили местные власти в Telegram-канале.
"Благодаря бдительным жителям Херсона удалось своевременно обнаружить и обезвредить самодельное взрывное устройство, заложенное на пути следования автомобиля главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо. При этом от взрыва могли пострадать и люди, случайно оказавшиеся рядом", — говорится в публикации.
Бомбу обезвредили российские саперы, Сальдо поблагодарил горожан за внимательность и помощь.
За последнее время было уже несколько покушений на сотрудников администрации Херсонской области. Один из них — начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко — погиб. Автомобиль, в котором он находился, взорвали.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформировали военно-гражданские администрации, начался оборот рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России на правах субъектов.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее начали для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.