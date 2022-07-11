https://ria.ru/20220711/pokushenie-1801718244.html

В Херсоне предотвратили покушение на главу ВГА Сальдо

В Херсоне предотвратили покушение на главу ВГА Сальдо - РИА Новости, 11.07.2022

В Херсоне предотвратили покушение на главу ВГА Сальдо

В Херсоне удалось предотвратить покушение на главу военно-гражданской администрации региона Владимира Сальдо, сообщили местные власти в Telegram-канале. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T14:41

2022-07-11T14:41

2022-07-11T16:22

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости. В Херсоне удалось предотвратить покушение на главу военно-гражданской администрации региона Владимира Сальдо, сообщили местные власти в Telegram-канале.Бомбу обезвредили российские саперы, Сальдо поблагодарил горожан за внимательность и помощь.За последнее время было уже несколько покушений на сотрудников администрации Херсонской области. Один из них — начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко — погиб. Автомобиль, в котором он находился, взорвали.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформировали военно-гражданские администрации, начался оборот рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России на правах субъектов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее начали для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220624/pokushenie-1797802935.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир сальдо