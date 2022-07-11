https://ria.ru/20220711/pokushenie-1801646247.html

Диверсанта, обстрелявшего дом главы Мелитопольского района, ликвидировали

Диверсанта, обстрелявшего дом главы Мелитопольского района, ликвидировали - РИА Новости, 11.07.2022

Диверсанта, обстрелявшего дом главы Мелитопольского района, ликвидировали

Диверсант, осуществивший нападение на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области, при задержании оказал сопротивление и был застрелен,... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T11:08

2022-07-11T11:08

2022-07-11T11:47

специальная военная операция на украине

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мелитополь

ситуация в днр и лнр

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Диверсант, осуществивший нападение на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области, при задержании оказал сопротивление и был застрелен, сообщил представитель военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.Украинский режим совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту, он не пострадал, сообщили ранее в МВД области."В ночное время диверсантом было обстреляно домовладение чиновника, после чего он попытался скрыться в лесистой местности в пригороде Мелитополя. В результате проведённых мероприятий преступник был обнаружен. При задержании оказал вооружённое сопротивление. Ответным огнём получил ранения, несовместимые с жизнью", - сообщил Рогов в своем Telegram-канале."Андрей Сигута продолжает работать в штатном режиме. Его жизни ничего не угрожает", - добавил Рогов. Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению обстоятельств преступления, а также выявлению и задержанию пособников террориста Зеленского, отметил он.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220706/pokushenie-1800672993.html

https://ria.ru/20220618/kherson-1796479980.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

запорожская область, в мире, мелитополь, ситуация в днр и лнр, украина