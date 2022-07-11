11:08 11.07.2022 (обновлено: 11:47 11.07.2022)
Диверсанта, обстрелявшего дом главы Мелитопольского района, ликвидировали
Диверсанта, который обстрелял дом главы района в Запорожской области, ликвидировали
Российский военнослужащий на улице Мелитополя. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Диверсант, осуществивший нападение на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области, при задержании оказал сопротивление и был застрелен, сообщил представитель военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Украинский режим совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту, он не пострадал, сообщили ранее в МВД области.
"В ночное время диверсантом было обстреляно домовладение чиновника, после чего он попытался скрыться в лесистой местности в пригороде Мелитополя. В результате проведённых мероприятий преступник был обнаружен. При задержании оказал вооружённое сопротивление. Ответным огнём получил ранения, несовместимые с жизнью", - сообщил Рогов в своем Telegram-канале.
"Андрей Сигута продолжает работать в штатном режиме. Его жизни ничего не угрожает", - добавил Рогов. Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению обстоятельств преступления, а также выявлению и задержанию пособников террориста Зеленского, отметил он.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.