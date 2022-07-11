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Диверсанта, обстрелявшего дом главы Мелитопольского района, ликвидировали - РИА Новости, 11.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/pokushenie-1801646247.html
Диверсанта, обстрелявшего дом главы Мелитопольского района, ликвидировали
Диверсанта, обстрелявшего дом главы Мелитопольского района, ликвидировали - РИА Новости, 11.07.2022
Диверсанта, обстрелявшего дом главы Мелитопольского района, ликвидировали
Диверсант, осуществивший нападение на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области, при задержании оказал сопротивление и был застрелен,... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T11:08
2022-07-11T11:47
специальная военная операция на украине
запорожская область
в мире
мелитополь
ситуация в днр и лнр
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Диверсант, осуществивший нападение на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области, при задержании оказал сопротивление и был застрелен, сообщил представитель военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.Украинский режим совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту, он не пострадал, сообщили ранее в МВД области."В ночное время диверсантом было обстреляно домовладение чиновника, после чего он попытался скрыться в лесистой местности в пригороде Мелитополя. В результате проведённых мероприятий преступник был обнаружен. При задержании оказал вооружённое сопротивление. Ответным огнём получил ранения, несовместимые с жизнью", - сообщил Рогов в своем Telegram-канале."Андрей Сигута продолжает работать в штатном режиме. Его жизни ничего не угрожает", - добавил Рогов. Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению обстоятельств преступления, а также выявлению и задержанию пособников террориста Зеленского, отметил он.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220706/pokushenie-1800672993.html
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запорожская область, в мире, мелитополь, ситуация в днр и лнр, украина
11:08 11.07.2022 (обновлено: 11:47 11.07.2022)
 
Диверсанта, обстрелявшего дом главы Мелитопольского района, ликвидировали

Диверсанта, который обстрелял дом главы района в Запорожской области, ликвидировали

© РИА Новости / Алексей МайшевРоссийский военнослужащий на улице Мелитополя
Российский военнослужащий на улице Мелитополя - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Российский военнослужащий на улице Мелитополя. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Диверсант, осуществивший нападение на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области, при задержании оказал сопротивление и был застрелен, сообщил представитель военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Украинский режим совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту, он не пострадал, сообщили ранее в МВД области.
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В Херсоне задержали организаторов покушения на главу УСИН Соболева
"В ночное время диверсантом было обстреляно домовладение чиновника, после чего он попытался скрыться в лесистой местности в пригороде Мелитополя. В результате проведённых мероприятий преступник был обнаружен. При задержании оказал вооружённое сопротивление. Ответным огнём получил ранения, несовместимые с жизнью", - сообщил Рогов в своем Telegram-канале.
"Андрей Сигута продолжает работать в штатном режиме. Его жизни ничего не угрожает", - добавил Рогов. Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению обстоятельств преступления, а также выявлению и задержанию пособников террориста Зеленского, отметил он.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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