https://ria.ru/20220711/pogoda-1801766345.html

Понедельник в Москве стал самым жарким днем с начала лета

Понедельник в Москве стал самым жарким днем с начала лета - РИА Новости, 11.07.2022

Понедельник в Москве стал самым жарким днем с начала лета

Понедельник в Москве стал самым жарким днем с начала лета, температура воздуха составила плюс 32,2 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист Московского... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T17:17

2022-07-11T17:17

2022-07-11T17:17

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Понедельник в Москве стал самым жарким днем с начала лета, температура воздуха составила плюс 32,2 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."Да, плюс 32,2 градуса сегодня. Пока что, по срочным данным, сегодняшний день самый жаркий с начала летнего сезона", - рассказала Позднякова.Также синоптик отметила, что в этом году близкими по температурному значению к сегодняшнему были 27 июня - плюс 32,1 градуса и 7 июля - плюс 31,2 градуса.

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, погода, москва