https://ria.ru/20220711/pogoda-1801766345.html
Понедельник в Москве стал самым жарким днем с начала лета
Понедельник в Москве стал самым жарким днем с начала лета - РИА Новости, 11.07.2022
Понедельник в Москве стал самым жарким днем с начала лета
Понедельник в Москве стал самым жарким днем с начала лета, температура воздуха составила плюс 32,2 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист Московского... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T17:17
2022-07-11T17:17
2022-07-11T17:17
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Понедельник в Москве стал самым жарким днем с начала лета, температура воздуха составила плюс 32,2 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."Да, плюс 32,2 градуса сегодня. Пока что, по срочным данным, сегодняшний день самый жаркий с начала летнего сезона", - рассказала Позднякова.Также синоптик отметила, что в этом году близкими по температурному значению к сегодняшнему были 27 июня - плюс 32,1 градуса и 7 июля - плюс 31,2 градуса.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, погода, москва
Понедельник в Москве стал самым жарким днем с начала лета
Понедельник в Москве стал самым жарким днем лета, воздух прогрелся выше 32 градусов
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Понедельник в Москве стал самым жарким днем с начала лета, температура воздуха составила плюс 32,2 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Да, плюс 32,2 градуса сегодня. Пока что, по срочным данным, сегодняшний день самый жаркий с начала летнего сезона", - рассказала Позднякова.
Также синоптик отметила, что в этом году близкими по температурному значению к сегодняшнему были 27 июня - плюс 32,1 градуса и 7 июля - плюс 31,2 градуса.