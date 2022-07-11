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Понедельник в Москве стал самым жарким днем с начала лета - РИА Новости, 11.07.2022
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Понедельник в Москве стал самым жарким днем с начала лета
Понедельник в Москве стал самым жарким днем с начала лета - РИА Новости, 11.07.2022
Понедельник в Москве стал самым жарким днем с начала лета
Понедельник в Москве стал самым жарким днем с начала лета, температура воздуха составила плюс 32,2 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист Московского... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T17:17
2022-07-11T17:17
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Понедельник в Москве стал самым жарким днем с начала лета, температура воздуха составила плюс 32,2 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."Да, плюс 32,2 градуса сегодня. Пока что, по срочным данным, сегодняшний день самый жаркий с начала летнего сезона", - рассказала Позднякова.Также синоптик отметила, что в этом году близкими по температурному значению к сегодняшнему были 27 июня - плюс 32,1 градуса и 7 июля - плюс 31,2 градуса.
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общество, погода, москва
17:17 11.07.2022
 
Понедельник в Москве стал самым жарким днем с начала лета

Понедельник в Москве стал самым жарким днем лета, воздух прогрелся выше 32 градусов

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЛюди возле центрального входа на ВДНХ в Москве
Люди возле центрального входа на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Люди возле центрального входа на ВДНХ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Понедельник в Москве стал самым жарким днем с начала лета, температура воздуха составила плюс 32,2 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Да, плюс 32,2 градуса сегодня. Пока что, по срочным данным, сегодняшний день самый жаркий с начала летнего сезона", - рассказала Позднякова.
Также синоптик отметила, что в этом году близкими по температурному значению к сегодняшнему были 27 июня - плюс 32,1 градуса и 7 июля - плюс 31,2 градуса.
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