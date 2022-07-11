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В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 11.07.2022
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за грозы и ветра до 21.00 вторника, следует из данных прогностической РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T13:31
2022-07-11T13:31
2022-07-11T13:31
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погода
гидрометцентр
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за грозы и ветра до 21.00 вторника, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о грозе и ветре в Москве и Подмосковье действует с 15.00 11 июля до 21.00 12 июля.
https://ria.ru/20220710/molniya-1801586544.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, московская область (подмосковье), россия, погода, гидрометцентр
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра