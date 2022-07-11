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В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 11.07.2022

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за грозы и ветра до 21.00 вторника, следует из данных прогностической РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T13:31

2022-07-11T13:31

2022-07-11T13:31

общество

москва

московская область (подмосковье)

россия

погода

гидрометцентр

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за грозы и ветра до 21.00 вторника, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о грозе и ветре в Москве и Подмосковье действует с 15.00 11 июля до 21.00 12 июля.

https://ria.ru/20220710/molniya-1801586544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, москва, московская область (подмосковье), россия, погода, гидрометцентр