https://ria.ru/20220711/pogoda-1801607119.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 11.07.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 31 градуса ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T08:00

2022-07-11T08:00

2022-07-11T08:00

общество

московская область (подмосковье)

москва

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 31 градуса ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Мы ожидаем сегодня облачную с прояснениями погоду. Местами, преимущественно, по западу Московской области, кратковременный дождь, возможна гроза. Плюс 29-31 градусов в столице, и по Московской области плюс 27-32 градусов", - рассказал Синенков.Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный 5-10 метров в секунду, при грозе может стать порывистым. Ожидается также понижение атмосферного давления до 742 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220710/moskva-1801571236.html

московская область (подмосковье)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, московская область (подмосковье), москва