https://ria.ru/20220711/pogoda-1801607119.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 11.07.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 31 градуса ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T08:00
2022-07-11T08:00
2022-07-11T08:00
общество
московская область (подмосковье)
москва
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 31 градуса ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Мы ожидаем сегодня облачную с прояснениями погоду. Местами, преимущественно, по западу Московской области, кратковременный дождь, возможна гроза. Плюс 29-31 градусов в столице, и по Московской области плюс 27-32 градусов", - рассказал Синенков.Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный 5-10 метров в секунду, при грозе может стать порывистым. Ожидается также понижение атмосферного давления до 742 миллиметров ртутного столба.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, московская область (подмосковье), москва
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик Синенков пообещал москвичам в понедельник до плюс 31 градуса
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 31 градуса ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Мы ожидаем сегодня облачную с прояснениями погоду. Местами, преимущественно, по западу Московской области, кратковременный дождь, возможна гроза. Плюс 29-31 градусов в столице, и по Московской области плюс 27-32 градусов", - рассказал Синенков.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный 5-10 метров в секунду, при грозе может стать порывистым. Ожидается также понижение атмосферного давления до 742 миллиметров ртутного столба.