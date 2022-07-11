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Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 11.07.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 11.07.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 31 градуса ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T08:00
2022-07-11T08:00
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 31 градуса ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Мы ожидаем сегодня облачную с прояснениями погоду. Местами, преимущественно, по западу Московской области, кратковременный дождь, возможна гроза. Плюс 29-31 градусов в столице, и по Московской области плюс 27-32 градусов", - рассказал Синенков.Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный 5-10 метров в секунду, при грозе может стать порывистым. Ожидается также понижение атмосферного давления до 742 миллиметров ртутного столба.
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общество, московская область (подмосковье), москва
08:00 11.07.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик Синенков пообещал москвичам в понедельник до плюс 31 градуса

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДевушка отдыхает в парке 50-летия Октября в Москве
Девушка отдыхает в парке 50-летия Октября в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Девушка отдыхает в парке 50-летия Октября в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 31 градуса ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Мы ожидаем сегодня облачную с прояснениями погоду. Местами, преимущественно, по западу Московской области, кратковременный дождь, возможна гроза. Плюс 29-31 градусов в столице, и по Московской области плюс 27-32 градусов", - рассказал Синенков.
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Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный 5-10 метров в секунду, при грозе может стать порывистым. Ожидается также понижение атмосферного давления до 742 миллиметров ртутного столба.
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)Москва
 
 
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