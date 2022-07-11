https://ria.ru/20220711/pereulki-1801623999.html
Благоустройство переулков Арбата и Хамовников выполнено на 60 процентов
Благоустройство переулков Арбата и Хамовников выполнено на 60 процентов - РИА Новости, 11.07.2022
Благоустройство переулков Арбата и Хамовников выполнено на 60 процентов
Специалисты выполнили 60% работ по благоустройству переулков районов Арбат и Хамовники в Москве, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T09:56
2022-07-11T09:56
2022-07-11T09:56
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Специалисты выполнили 60% работ по благоустройству переулков районов Арбат и Хамовники в Москве, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В этом году проводим благоустройство 18 переулков, расположенных в районах Арбат и Хамовники, что является продолжением проектов прошлых лет по обновлению исторического квартала. Главная задача - добавить территории комфорта и функциональности. В настоящее время выполнено 60% от общего объема работ, полностью завершить их планируем к сентябрю", - рассказал Бирюков.Отмечается, что благоустройство ведется в переулках Сивцев Вражек, Денежный, Глазовский, Плотников, Гагаринский, Большой Афанасьевский, Чертольский, Большой Левшинский, Большой и Малый Могильцевские, Староконюшенный, Хрущевский, Нащокинский, Большой и Малый Власьевские, Чистый, Пречистенский и Кривоарбатский.Кроме того, для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры, организованы удобные и безопасные проходы.Заммэра уточнил, что ранее в переулках были выполнены работы по ремонту и замене водопроводных, тепловых и канализационных сетей, обустроены кабельная канализация и система водостока. Подходит к финалу установка бордюрного камня, одновременно ведется мощение тротуаров и замена асфальта на проезжей части."В рамках благоустройства за счет частичного изменения геометрии улиц расширяем, где это возможно, тротуары. Обязательно сохраним все исторические детали, в том числе канализационные люки и таблички, проведем реставрацию старинных ограждений. В переулках Арбата и Хамовников установят в общей сложности около 500 фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными лампами, уже оборудована половина опор освещения", - рассказал Бирюков.Также отмечается, что для удобства горожан поставят почти 250 малых архитектурных форм и 25 информационных стел, которые помогут сориентироваться в этих районах. В переулках появятся точки проката велосипедов и самокатов, более 60 велопарковок. Кроме того, запланированы работы по озеленению: территории украсят свыше 140 деревьев и 1,3 тысячи кустарников, цветники и газоны.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в рамках проекта приведут в порядок такие значимые центры притяжения, как территория возле Успенской церкви, скверы Мигеля Идальго, Бурганова и у памятника Фритьофу Нансену, пространства у памятника Булату Окуджаве и около стены Цоя.
https://ria.ru/20220710/moskva-1801498301.html
https://ria.ru/20220709/asfalt-1801406914.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Специалисты выполнили 60% работ по благоустройству переулков районов Арбат и Хамовники в Москве, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году проводим благоустройство 18 переулков, расположенных в районах Арбат и Хамовники, что является продолжением проектов прошлых лет по обновлению исторического квартала. Главная задача - добавить территории комфорта и функциональности. В настоящее время выполнено 60% от общего объема работ, полностью завершить их планируем к сентябрю", - рассказал Бирюков.
Отмечается, что благоустройство ведется в переулках Сивцев Вражек, Денежный, Глазовский, Плотников, Гагаринский, Большой Афанасьевский, Чертольский, Большой Левшинский, Большой и Малый Могильцевские, Староконюшенный, Хрущевский, Нащокинский, Большой и Малый Власьевские, Чистый, Пречистенский и Кривоарбатский.
Кроме того, для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры, организованы удобные и безопасные проходы.
Заммэра уточнил, что ранее в переулках были выполнены работы по ремонту и замене водопроводных, тепловых и канализационных сетей, обустроены кабельная канализация и система водостока. Подходит к финалу установка бордюрного камня, одновременно ведется мощение тротуаров и замена асфальта на проезжей части.
"В рамках благоустройства за счет частичного изменения геометрии улиц расширяем, где это возможно, тротуары. Обязательно сохраним все исторические детали, в том числе канализационные люки и таблички, проведем реставрацию старинных ограждений. В переулках Арбата и Хамовников установят в общей сложности около 500 фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными лампами, уже оборудована половина опор освещения", - рассказал Бирюков.
Также отмечается, что для удобства горожан поставят почти 250 малых архитектурных форм и 25 информационных стел, которые помогут сориентироваться в этих районах. В переулках появятся точки проката велосипедов и самокатов, более 60 велопарковок. Кроме того, запланированы работы по озеленению: территории украсят свыше 140 деревьев и 1,3 тысячи кустарников, цветники и газоны.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в рамках проекта приведут в порядок такие значимые центры притяжения, как территория возле Успенской церкви, скверы Мигеля Идальго, Бурганова и у памятника Фритьофу Нансену, пространства у памятника Булату Окуджаве
и около стены Цоя.