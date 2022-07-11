14:27 11.07.2022 (обновлено: 14:51 11.07.2022)
В Тернополе переименовали 13 улиц, названия которых связаны с Россией
В Тернополе переименовали улицы Пушкина, Гагарина и других русских и советских деятелей
© Фото : Public domainУлица Валовая в Старом городе, Тернополь, Украина
© Фото : Public domain
Улица Валовая в Старом городе, Тернополь, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Тернопольский горсовет проголосовал за переименование 13 улиц, носящих имена русских и советских деятелей, сообщили в горсовете Тернополя.
"Одиннадцатого июля в Тернополе состоялась внеочередная сессия городского совета, на которой депутаты поддержали решение о переименовании улиц, которые содержали российское или советское происхождение", - говорится в сообщении на сайте горсовета. В частности, улицу Александра Пушкина переименовали в защитников Украины, Михаила Глинки - в Николая Леонтовича, Михаила Ломоносова - Квитки Цисык, Юрия Гагарина в улицу Ивана Гавдиды, Льва Толстого - в Евгения Мешковского.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.