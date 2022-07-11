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В Тернополе переименовали 13 улиц, названия которых связаны с Россией - РИА Новости, 11.07.2022
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В Тернополе переименовали 13 улиц, названия которых связаны с Россией
В Тернополе переименовали 13 улиц, названия которых связаны с Россией - РИА Новости, 11.07.2022
В Тернополе переименовали 13 улиц, названия которых связаны с Россией
Тернопольский горсовет проголосовал за переименование 13 улиц, носящих имена русских и советских деятелей, сообщили в горсовете Тернополя. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T14:27
2022-07-11T14:51
в мире
украина
тернополь
александр пушкин
юрий гагарин (космонавт)
михаил ломоносов
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Тернопольский горсовет проголосовал за переименование 13 улиц, носящих имена русских и советских деятелей, сообщили в горсовете Тернополя."Одиннадцатого июля в Тернополе состоялась внеочередная сессия городского совета, на которой депутаты поддержали решение о переименовании улиц, которые содержали российское или советское происхождение", - говорится в сообщении на сайте горсовета. В частности, улицу Александра Пушкина переименовали в защитников Украины, Михаила Глинки - в Николая Леонтовича, Михаила Ломоносова - Квитки Цисык, Юрия Гагарина в улицу Ивана Гавдиды, Льва Толстого - в Евгения Мешковского.С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
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в мире, украина, тернополь, александр пушкин, юрий гагарин (космонавт), михаил ломоносов
14:27 11.07.2022 (обновлено: 14:51 11.07.2022)
 
В Тернополе переименовали 13 улиц, названия которых связаны с Россией

В Тернополе переименовали улицы Пушкина, Гагарина и других русских и советских деятелей

© Фото : Public domainУлица Валовая в Старом городе, Тернополь, Украина
Улица Валовая в Старом городе, Тернополь, Украина - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© Фото : Public domain
Улица Валовая в Старом городе, Тернополь, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Тернопольский горсовет проголосовал за переименование 13 улиц, носящих имена русских и советских деятелей, сообщили в горсовете Тернополя.
"Одиннадцатого июля в Тернополе состоялась внеочередная сессия городского совета, на которой депутаты поддержали решение о переименовании улиц, которые содержали российское или советское происхождение", - говорится в сообщении на сайте горсовета. В частности, улицу Александра Пушкина переименовали в защитников Украины, Михаила Глинки - в Николая Леонтовича, Михаила Ломоносова - Квитки Цисык, Юрия Гагарина в улицу Ивана Гавдиды, Льва Толстого - в Евгения Мешковского.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
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13 июня, 21:02
В Одессе собираются переименовать улицы, названия которых связаны с Россией
 
В миреУкраинаТернопольАлександр ПушкинЮрий Гагарин (космонавт)Михаил Ломоносов
 
 
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