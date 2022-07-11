https://ria.ru/20220711/pereimenovanie-1801714052.html

В Тернополе переименовали 13 улиц, названия которых связаны с Россией

В Тернополе переименовали 13 улиц, названия которых связаны с Россией - РИА Новости, 11.07.2022

В Тернополе переименовали 13 улиц, названия которых связаны с Россией

Тернопольский горсовет проголосовал за переименование 13 улиц, носящих имена русских и советских деятелей, сообщили в горсовете Тернополя. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T14:27

2022-07-11T14:27

2022-07-11T14:51

в мире

украина

тернополь

александр пушкин

юрий гагарин (космонавт)

михаил ломоносов

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Тернопольский горсовет проголосовал за переименование 13 улиц, носящих имена русских и советских деятелей, сообщили в горсовете Тернополя."Одиннадцатого июля в Тернополе состоялась внеочередная сессия городского совета, на которой депутаты поддержали решение о переименовании улиц, которые содержали российское или советское происхождение", - говорится в сообщении на сайте горсовета. В частности, улицу Александра Пушкина переименовали в защитников Украины, Михаила Глинки - в Николая Леонтовича, Михаила Ломоносова - Квитки Цисык, Юрия Гагарина в улицу Ивана Гавдиды, Льва Толстого - в Евгения Мешковского.С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

https://ria.ru/20220613/odessa-1795082705.html

украина

тернополь

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Кирилл Волков

в мире, украина, тернополь, александр пушкин, юрий гагарин (космонавт), михаил ломоносов