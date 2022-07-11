https://ria.ru/20220711/pamyat-1801674693.html

Пушилин объявил 27 июля Днем памяти детей — жертв войны в Донбассе

Пушилин объявил 27 июля Днем памяти детей — жертв войны в Донбассе - РИА Новости, 11.07.2022

Пушилин объявил 27 июля Днем памяти детей — жертв войны в Донбассе

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ об объявлении 27 июля Днем памяти детей — жертв войны в Донбассе, говорится в документе."В целях... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T12:37

2022-07-11T12:37

2022-07-11T14:00

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 11 июл — РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ об объявлении 27 июля Днем памяти детей — жертв войны в Донбассе, говорится в документе."В целях увековечения памяти детей — жертв войны в Донбассе постановляю: установить в Донецкой Народной Республике памятную дату: 27 июля — День памяти детей — жертв войны в Донбассе", — говорится в документе.Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.Как сообщается на сайте омбудсмена ДНР, за весь период вооруженной агрессии со стороны киевских властей в республике погибли 116 детей.Украинские войска ежедневно обстреливают территорию республики из поставляемой странами НАТО артиллерии и реактивных систем залпового огня, удары приходятся по гражданским объектам, гибнут мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине, целью которой Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса. По его словам, в течение восьми лет они подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220711/himars-1801663013.html

https://ria.ru/20220711/donbass-1801248707.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире