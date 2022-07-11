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Пушилин объявил 27 июля Днем памяти детей — жертв войны в Донбассе - РИА Новости, 11.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/pamyat-1801674693.html
Пушилин объявил 27 июля Днем памяти детей — жертв войны в Донбассе
Пушилин объявил 27 июля Днем памяти детей — жертв войны в Донбассе - РИА Новости, 11.07.2022
Пушилин объявил 27 июля Днем памяти детей — жертв войны в Донбассе
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ об объявлении 27 июля Днем памяти детей — жертв войны в Донбассе, говорится в документе."В целях... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:37
2022-07-11T14:00
специальная военная операция на украине
в мире
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ДОНЕЦК, 11 июл — РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ об объявлении 27 июля Днем памяти детей — жертв войны в Донбассе, говорится в документе."В целях увековечения памяти детей — жертв войны в Донбассе постановляю: установить в Донецкой Народной Республике памятную дату: 27 июля — День памяти детей — жертв войны в Донбассе", — говорится в документе.Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.Как сообщается на сайте омбудсмена ДНР, за весь период вооруженной агрессии со стороны киевских властей в республике погибли 116 детей.Украинские войска ежедневно обстреливают территорию республики из поставляемой странами НАТО артиллерии и реактивных систем залпового огня, удары приходятся по гражданским объектам, гибнут мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине, целью которой Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса. По его словам, в течение восьми лет они подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220711/himars-1801663013.html
https://ria.ru/20220711/donbass-1801248707.html
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в мире
12:37 11.07.2022 (обновлено: 14:00 11.07.2022)
 
Пушилин объявил 27 июля Днем памяти детей — жертв войны в Донбассе

Пушилин подписал указ об объявлении 27 июля Днем памяти детей — жертв войны в Донбассе

© РИА Новости / Сергей АверинПамятная скульптура "Детям Донбасса, детям войны" в Парке культуры и отдыха имени Ленинского Комсомола в Донецке
Памятная скульптура Детям Донбасса, детям войны в Парке культуры и отдыха имени Ленинского Комсомола в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Памятная скульптура "Детям Донбасса, детям войны" в Парке культуры и отдыха имени Ленинского Комсомола в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 июл — РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ об объявлении 27 июля Днем памяти детей — жертв войны в Донбассе, говорится в документе.

"В целях увековечения памяти детей — жертв войны в Донбассе постановляю: установить в Донецкой Народной Республике памятную дату: 27 июля — День памяти детей — жертв войны в Донбассе", — говорится в документе.
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Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Как сообщается на сайте омбудсмена ДНР, за весь период вооруженной агрессии со стороны киевских властей в республике погибли 116 детей.
Украинские войска ежедневно обстреливают территорию республики из поставляемой странами НАТО артиллерии и реактивных систем залпового огня, удары приходятся по гражданским объектам, гибнут мирные жители.
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Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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