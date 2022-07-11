12:37 11.07.2022 (обновлено: 14:00 11.07.2022)
Пушилин объявил 27 июля Днем памяти детей — жертв войны в Донбассе
Пушилин подписал указ об объявлении 27 июля Днем памяти детей — жертв войны в Донбассе
© РИА Новости / Сергей АверинПамятная скульптура "Детям Донбасса, детям войны" в Парке культуры и отдыха имени Ленинского Комсомола в Донецке
Памятная скульптура "Детям Донбасса, детям войны" в Парке культуры и отдыха имени Ленинского Комсомола в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 июл — РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ об объявлении 27 июля Днем памяти детей — жертв войны в Донбассе, говорится в документе.
"В целях увековечения памяти детей — жертв войны в Донбассе постановляю: установить в Донецкой Народной Республике памятную дату: 27 июля — День памяти детей — жертв войны в Донбассе", — говорится в документе.
"В целях увековечения памяти детей — жертв войны в Донбассе постановляю: установить в Донецкой Народной Республике памятную дату: 27 июля — День памяти детей — жертв войны в Донбассе", — говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Как сообщается на сайте омбудсмена ДНР, за весь период вооруженной агрессии со стороны киевских властей в республике погибли 116 детей.
Как сообщается на сайте омбудсмена ДНР, за весь период вооруженной агрессии со стороны киевских властей в республике погибли 116 детей.
Украинские войска ежедневно обстреливают территорию республики из поставляемой странами НАТО артиллерии и реактивных систем залпового огня, удары приходятся по гражданским объектам, гибнут мирные жители.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине, целью которой Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса. По его словам, в течение восьми лет они подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.
Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.