https://ria.ru/20220711/otpusknye-1801596314.html

Юрист перечислил распространенные ошибки при выплате отпускных

Юрист перечислил распространенные ошибки при выплате отпускных - РИА Новости, 11.07.2022

Юрист перечислил распространенные ошибки при выплате отпускных

Оплата отпуска должна быть произведена не позднее чем за три дня до его начала. О том, как рассчитываются отпускные и какие могут быть ошибки в этих расчетах,... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T01:11

2022-07-11T01:11

2022-07-11T01:11

общество

россия

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Москва, 11 июл – РИА Новости. Оплата отпуска должна быть произведена не позднее чем за три дня до его начала. О том, как рассчитываются отпускные и какие могут быть ошибки в этих расчетах, на что следует обратить внимание, рассказала агентству “Прайм” адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева.Она напомнила, что правила для расчета отпускных устанавливаются ст 139 ТК РФ. Средний дневной заработок за последние 12 месяцев вычисляется методом деления суммы зарплаты на 12 и на среднее число календарных дней в месяце (29,3). Чтобы получить средний дневной заработок для оплаты неиспользованного отпуска, сумму начисленной зарплаты делят на количество рабочих дней по календарю шестидневной рабочей недели.“Бывают случаи, когда работник получает отпускные позже или не в полном объеме, причины могут быть различные, как кадровые (отсутствие графика отпусков или неточность в нем), так и бухгалтерские (ошибка в расчетах)”, - считает Астаева. В этом случае следует обратиться к работодателю. Скорее всего, ошибку найдут и исправят, поскольку за нарушение трудового законодательства положен штраф, а за недоплаты или несвоевременные выплаты отпускных работнику положена компенсация.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия