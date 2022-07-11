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Юрист перечислил распространенные ошибки при выплате отпускных - РИА Новости, 11.07.2022
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Юрист перечислил распространенные ошибки при выплате отпускных
Юрист перечислил распространенные ошибки при выплате отпускных - РИА Новости, 11.07.2022
Юрист перечислил распространенные ошибки при выплате отпускных
Оплата отпуска должна быть произведена не позднее чем за три дня до его начала. О том, как рассчитываются отпускные и какие могут быть ошибки в этих расчетах,... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T01:11
2022-07-11T01:11
общество
россия
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Москва, 11 июл – РИА Новости. Оплата отпуска должна быть произведена не позднее чем за три дня до его начала. О том, как рассчитываются отпускные и какие могут быть ошибки в этих расчетах, на что следует обратить внимание, рассказала агентству “Прайм” адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева.Она напомнила, что правила для расчета отпускных устанавливаются ст 139 ТК РФ. Средний дневной заработок за последние 12 месяцев вычисляется методом деления суммы зарплаты на 12 и на среднее число календарных дней в месяце (29,3). Чтобы получить средний дневной заработок для оплаты неиспользованного отпуска, сумму начисленной зарплаты делят на количество рабочих дней по календарю шестидневной рабочей недели.“Бывают случаи, когда работник получает отпускные позже или не в полном объеме, причины могут быть различные, как кадровые (отсутствие графика отпусков или неточность в нем), так и бухгалтерские (ошибка в расчетах)”, - считает Астаева. В этом случае следует обратиться к работодателю. Скорее всего, ошибку найдут и исправят, поскольку за нарушение трудового законодательства положен штраф, а за недоплаты или несвоевременные выплаты отпускных работнику положена компенсация.
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общество, россия
01:11 11.07.2022
 
Юрист перечислил распространенные ошибки при выплате отпускных

Юрист Астаева: за несвоевременные выплаты отпускных работнику положена компенсация

© Depositphotos / ItchazЖенщина с калькулятором
Женщина с калькулятором - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© Depositphotos / Itchaz
Женщина с калькулятором. Архивное фото
Читать ria.ru в
Москва, 11 июл – РИА Новости. Оплата отпуска должна быть произведена не позднее чем за три дня до его начала. О том, как рассчитываются отпускные и какие могут быть ошибки в этих расчетах, на что следует обратить внимание, рассказала агентству “Прайм” адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева.
Она напомнила, что правила для расчета отпускных устанавливаются ст 139 ТК РФ. Средний дневной заработок за последние 12 месяцев вычисляется методом деления суммы зарплаты на 12 и на среднее число календарных дней в месяце (29,3). Чтобы получить средний дневной заработок для оплаты неиспользованного отпуска, сумму начисленной зарплаты делят на количество рабочих дней по календарю шестидневной рабочей недели.
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“Бывают случаи, когда работник получает отпускные позже или не в полном объеме, причины могут быть различные, как кадровые (отсутствие графика отпусков или неточность в нем), так и бухгалтерские (ошибка в расчетах)”, - считает Астаева. В этом случае следует обратиться к работодателю. Скорее всего, ошибку найдут и исправят, поскольку за нарушение трудового законодательства положен штраф, а за недоплаты или несвоевременные выплаты отпускных работнику положена компенсация.
 
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