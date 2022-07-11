https://ria.ru/20220711/oruzhie-1801809675.html
Байден пообещал дальнейшее ужесточение правил владения оружием
Байден пообещал дальнейшее ужесточение правил владения оружием - РИА Новости, 11.07.2022
Байден пообещал дальнейшее ужесточение правил владения оружием
Президент США Джо Байден пообещал дальнейшее ужесточение правил владения оружием, включая восстановление запрета на штурмовые винтовки и магазины повышенной... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T19:50
2022-07-11T19:50
2022-07-11T19:50
в мире
джо байден
сша
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792796704_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_82c7a514ce5bdf4b85e68a16482b759d.jpg
ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден пообещал дальнейшее ужесточение правил владения оружием, включая восстановление запрета на штурмовые винтовки и магазины повышенной емкости.Выступлением на лужайке у Белого дома он отметил первую за 30 лет инициативу подобного рода, одобренную конгрессом после массовых расстрелов в Буффало и Ювальде.Он добавил, что собирается лоббировать норму, требующую хранить оружие в сейфах и наказывать владельцев, если оно осталось без надзора и было использовано кем-то в преступных целях."Если вы владеете оружием, на вас лежит ответственность за его безопасное хранение под замком и ключом... Заприте его, поставьте замки с сигнализацией. Если вы это не сделаете и что-то плохое случится, вас следует привлечь к ответственности", - сказал Байден.Проблема вооруженного насилия оказалась в фокусе внимания американских властей после двух майских трагедий: вооруженного нападения на супермаркет в Буффало, где погибли 10 человек, и массового расстрела в начальной школе Ювальде, где преступник убил 19 детей и двух учительниц. Закон, подписанный Байденом в конце июня, ужесточает проверки потенциальных покупателей оружия в возрасте от 18 лет до 21 года, поощряет штаты к принятию норм, позволяющих отказывать во владении пистолетами и винтовками лицам, которых суд признает опасными для общества, финансирует программы школьной безопасности и психологической помощи молодежи.
https://ria.ru/20220708/oruzhie-1801331729.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792796704_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_99eff9178b99ca3c3a9933ea940ebcfc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, сша, оружие
Байден пообещал дальнейшее ужесточение правил владения оружием
Байден пообещал восстановить запрет на штурмовые винтовки и магазины повышенной емкости
ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости.
Президент США Джо Байден пообещал
дальнейшее ужесточение правил владения оружием, включая восстановление запрета на штурмовые винтовки и магазины повышенной емкости.
Выступлением на лужайке у Белого дома он отметил первую за 30 лет инициативу подобного рода, одобренную конгрессом после массовых расстрелов в Буффало и Ювальде.
"Штурмовое оружие необходимо запретить. Оно было запрещено. Я вел эту борьбу в 1994 году под давлением со стороны Национальной стрелковой ассоциации, производителей оружия и других. Это запрет был снят в 2004 году. Я полон решимости вновь запретить такое оружие и магазины повышенной емкости на 30 патронов, которые позволяют массовым стрелкам выпускать сотни пуль за минуты. Я не остановлюсь, пока мы это не сделаем", - пообещал Байден.
Он добавил, что собирается лоббировать норму, требующую хранить оружие в сейфах и наказывать владельцев, если оно осталось без надзора и было использовано кем-то в преступных целях.
"Если вы владеете оружием, на вас лежит ответственность за его безопасное хранение под замком и ключом... Заприте его, поставьте замки с сигнализацией. Если вы это не сделаете и что-то плохое случится, вас следует привлечь к ответственности", - сказал Байден.
Проблема вооруженного насилия оказалась в фокусе внимания американских властей после двух майских трагедий: вооруженного нападения на супермаркет в Буффало, где погибли 10 человек, и массового расстрела в начальной школе Ювальде, где преступник убил 19 детей и двух учительниц. Закон, подписанный Байденом в конце июня, ужесточает проверки потенциальных покупателей оружия в возрасте от 18 лет до 21 года, поощряет штаты к принятию норм, позволяющих отказывать во владении пистолетами и винтовками лицам, которых суд признает опасными для общества, финансирует программы школьной безопасности и психологической помощи молодежи.