https://ria.ru/20220711/oruzhie-1801809675.html

Байден пообещал дальнейшее ужесточение правил владения оружием

Байден пообещал дальнейшее ужесточение правил владения оружием - РИА Новости, 11.07.2022

Байден пообещал дальнейшее ужесточение правил владения оружием

Президент США Джо Байден пообещал дальнейшее ужесточение правил владения оружием, включая восстановление запрета на штурмовые винтовки и магазины повышенной... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T19:50

2022-07-11T19:50

2022-07-11T19:50

в мире

джо байден

сша

оружие

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ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден пообещал дальнейшее ужесточение правил владения оружием, включая восстановление запрета на штурмовые винтовки и магазины повышенной емкости.Выступлением на лужайке у Белого дома он отметил первую за 30 лет инициативу подобного рода, одобренную конгрессом после массовых расстрелов в Буффало и Ювальде.Он добавил, что собирается лоббировать норму, требующую хранить оружие в сейфах и наказывать владельцев, если оно осталось без надзора и было использовано кем-то в преступных целях."Если вы владеете оружием, на вас лежит ответственность за его безопасное хранение под замком и ключом... Заприте его, поставьте замки с сигнализацией. Если вы это не сделаете и что-то плохое случится, вас следует привлечь к ответственности", - сказал Байден.Проблема вооруженного насилия оказалась в фокусе внимания американских властей после двух майских трагедий: вооруженного нападения на супермаркет в Буффало, где погибли 10 человек, и массового расстрела в начальной школе Ювальде, где преступник убил 19 детей и двух учительниц. Закон, подписанный Байденом в конце июня, ужесточает проверки потенциальных покупателей оружия в возрасте от 18 лет до 21 года, поощряет штаты к принятию норм, позволяющих отказывать во владении пистолетами и винтовками лицам, которых суд признает опасными для общества, финансирует программы школьной безопасности и психологической помощи молодежи.

https://ria.ru/20220708/oruzhie-1801331729.html

сша

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в мире, джо байден, сша, оружие