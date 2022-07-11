https://ria.ru/20220711/oruzhie-1801614529.html

СМИ: США могут отменить запрет на продажу наступательного оружия Эр-Рияду

СМИ: США могут отменить запрет на продажу наступательного оружия Эр-Рияду - РИА Новости, 11.07.2022

СМИ: США могут отменить запрет на продажу наступательного оружия Эр-Рияду

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность отмены запрета на продажу наступательного вооружения Саудовской Аравии, передает агентство Рейтер РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T09:23

2022-07-11T09:23

2022-07-11T09:23

в мире

дональд трамп

саудовская аравия

сша

израиль

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность отмены запрета на продажу наступательного вооружения Саудовской Аравии, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.По словам источников, в последние месяцы высокопоставленные чиновники из Саудовской Аравии на встречах с американскими коллегами настаивали на отказе от политики США по продаже только оборонительного вооружения Эр-Рияду. Как сообщается, обсуждения этого вопроса в США носят неофициальный характер и находятся на ранней стадии, поэтому решение не ожидается в ближайшее время. Один из источников отметил, что "в настоящее время" США не ведут переговоры с Саудовской Аравией по теме наступательного вооружения.По мнению источников, любое окончательное решение будет зависеть от того, достигнет ли Эр-Рияд прогресса в прекращении войны в Йемене.Как сообщает агентство, Байден перед поездкой на Ближний Восток дал понять, что стремится перезагрузить натянутые отношения с Саудовской Аравией на фоне желания увеличить поставки нефти из Персидского залива.Байден 13-16 июля посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию в рамках первого ближневосточного турне своего президентства. Он похвастался, что станет первым американским лидером, который напрямую полетит из Израиля в саудовский город Джидду, где пройдет заседание Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Его предшественник Дональд Трамп гордился тем, что первым из президентов США перелетел из Саудовской Аравии в Израиль.

https://ria.ru/20220710/bayden-1801488202.html

https://ria.ru/20220706/neft-1800774264.html

саудовская аравия

сша

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дональд трамп, саудовская аравия, сша, израиль