СМИ: США могут отменить запрет на продажу наступательного оружия Эр-Рияду
Рейтер: в США обсуждают отмену запрета на продажу наступательного оружия Эр-Рияду
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность отмены запрета на продажу наступательного вооружения Саудовской Аравии, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По словам источников, в последние месяцы высокопоставленные чиновники из Саудовской Аравии на встречах с американскими коллегами настаивали на отказе от политики США по продаже только оборонительного вооружения Эр-Рияду. Как сообщается, обсуждения этого вопроса в США носят неофициальный характер и находятся на ранней стадии, поэтому решение не ожидается в ближайшее время. Один из источников отметил, что "в настоящее время" США не ведут переговоры с Саудовской Аравией по теме наступательного вооружения.
По мнению источников, любое окончательное решение будет зависеть от того, достигнет ли Эр-Рияд прогресса в прекращении войны в Йемене.
Как сообщает агентство, Байден перед поездкой на Ближний Восток дал понять, что стремится перезагрузить натянутые отношения с Саудовской Аравией на фоне желания увеличить поставки нефти из Персидского залива.
Байден 13-16 июля посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию в рамках первого ближневосточного турне своего президентства. Он похвастался, что станет первым американским лидером, который напрямую полетит из Израиля в саудовский город Джидду, где пройдет заседание Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Его предшественник Дональд Трамп гордился тем, что первым из президентов США перелетел из Саудовской Аравии в Израиль.