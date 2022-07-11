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СМИ: США могут отменить запрет на продажу наступательного оружия Эр-Рияду - РИА Новости, 11.07.2022
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СМИ: США могут отменить запрет на продажу наступательного оружия Эр-Рияду
СМИ: США могут отменить запрет на продажу наступательного оружия Эр-Рияду - РИА Новости, 11.07.2022
СМИ: США могут отменить запрет на продажу наступательного оружия Эр-Рияду
Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность отмены запрета на продажу наступательного вооружения Саудовской Аравии, передает агентство Рейтер РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T09:23
2022-07-11T09:23
в мире
дональд трамп
саудовская аравия
сша
израиль
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность отмены запрета на продажу наступательного вооружения Саудовской Аравии, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.По словам источников, в последние месяцы высокопоставленные чиновники из Саудовской Аравии на встречах с американскими коллегами настаивали на отказе от политики США по продаже только оборонительного вооружения Эр-Рияду. Как сообщается, обсуждения этого вопроса в США носят неофициальный характер и находятся на ранней стадии, поэтому решение не ожидается в ближайшее время. Один из источников отметил, что "в настоящее время" США не ведут переговоры с Саудовской Аравией по теме наступательного вооружения.По мнению источников, любое окончательное решение будет зависеть от того, достигнет ли Эр-Рияд прогресса в прекращении войны в Йемене.Как сообщает агентство, Байден перед поездкой на Ближний Восток дал понять, что стремится перезагрузить натянутые отношения с Саудовской Аравией на фоне желания увеличить поставки нефти из Персидского залива.Байден 13-16 июля посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию в рамках первого ближневосточного турне своего президентства. Он похвастался, что станет первым американским лидером, который напрямую полетит из Израиля в саудовский город Джидду, где пройдет заседание Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Его предшественник Дональд Трамп гордился тем, что первым из президентов США перелетел из Саудовской Аравии в Израиль.
https://ria.ru/20220710/bayden-1801488202.html
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в мире, дональд трамп, саудовская аравия, сша, израиль
09:23 11.07.2022
 
СМИ: США могут отменить запрет на продажу наступательного оружия Эр-Рияду

Рейтер: в США обсуждают отмену запрета на продажу наступательного оружия Эр-Рияду

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность отмены запрета на продажу наступательного вооружения Саудовской Аравии, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По словам источников, в последние месяцы высокопоставленные чиновники из Саудовской Аравии на встречах с американскими коллегами настаивали на отказе от политики США по продаже только оборонительного вооружения Эр-Рияду. Как сообщается, обсуждения этого вопроса в США носят неофициальный характер и находятся на ранней стадии, поэтому решение не ожидается в ближайшее время. Один из источников отметил, что "в настоящее время" США не ведут переговоры с Саудовской Аравией по теме наступательного вооружения.
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По мнению источников, любое окончательное решение будет зависеть от того, достигнет ли Эр-Рияд прогресса в прекращении войны в Йемене.
Как сообщает агентство, Байден перед поездкой на Ближний Восток дал понять, что стремится перезагрузить натянутые отношения с Саудовской Аравией на фоне желания увеличить поставки нефти из Персидского залива.
Байден 13-16 июля посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию в рамках первого ближневосточного турне своего президентства. Он похвастался, что станет первым американским лидером, который напрямую полетит из Израиля в саудовский город Джидду, где пройдет заседание Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Его предшественник Дональд Трамп гордился тем, что первым из президентов США перелетел из Саудовской Аравии в Израиль.
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