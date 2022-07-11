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Артисты из Белоруссии, Сербии и России выступили на фестивале русской оперы
Артисты из Белоруссии, Сербии и России выступили на фестивале русской оперы - РИА Новости, 11.07.2022
Артисты из Белоруссии, Сербии и России выступили на фестивале русской оперы
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил, что на фестивале русской оперы, который прошел в музее под открытым небом "Тальцы", выступили артисты из Белоруссии, РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T18:44
2022-07-11T18:44
2022-07-11T19:25
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ИРКУТСК, 11 июл – РИА Новости. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил, что на фестивале русской оперы, который прошел в музее под открытым небом "Тальцы", выступили артисты из Белоруссии, Сербии и России.В музее "Тальцы" под открытым небом в рамках Фестиваля русской оперы состоялись премьеры одноактных оперных спектаклей "Моцарт и Сальери" и "Кащей Бессмертный" композитора Римского-Корсакова. Декорациями к постановкам послужила старейшая в мире деревянная крепость – Илимский острог."Проект уникальный. В этом году гостями фестиваля стали солисты Большого театра Беларуси, Сербской национальной оперы, а также исполнители из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Екатеринбурга и Бурятии", - написал Кобзев в Telegram-канале.Костюмы для артистов были созданы в цехах Иркутского драматического театра имени Охлопкова. Оперы поставлены режиссером Натальей Печерской. Сценографом проекта выступил заслуженный деятель искусств России Александр Плинт, художественным руководителем заслуженный деятель искусств России Илмар Лапиньш.Фестиваль русской оперы открылся 3 июля концертом в Иркутской филармонии. Впервые фестиваль прошел в регионе в 2019 году, затем не проводился из-за пандемии коронавируса. В следующие выходные в "Тальцах" пройдет показ оперы "Царская невеста".
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РИА Новости
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культура, новости культуры, опера, россия, белоруссия, сербия
18:44 11.07.2022 (обновлено: 19:25 11.07.2022)
Артисты из Белоруссии, Сербии и России выступили на фестивале русской оперы
Артисты из Белоруссии, Сербии и России выступили на фестивале русской оперы в Приангарье
ИРКУТСК, 11 июл – РИА Новости. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил, что на фестивале русской оперы, который прошел в музее под открытым небом "Тальцы", выступили артисты из Белоруссии, Сербии и России.
В музее "Тальцы" под открытым небом в рамках Фестиваля русской оперы состоялись премьеры одноактных оперных спектаклей "Моцарт и Сальери" и "Кащей Бессмертный" композитора Римского-Корсакова. Декорациями к постановкам послужила старейшая в мире деревянная крепость – Илимский острог.
"Проект уникальный. В этом году гостями фестиваля стали солисты Большого театра Беларуси, Сербской национальной оперы, а также исполнители из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Екатеринбурга и Бурятии", - написал Кобзев в Telegram-канале.
Костюмы для артистов были созданы в цехах Иркутского драматического театра имени Охлопкова. Оперы поставлены режиссером Натальей Печерской. Сценографом проекта выступил заслуженный деятель искусств России Александр Плинт, художественным руководителем заслуженный деятель искусств России Илмар Лапиньш.
Фестиваль русской оперы открылся 3 июля концертом в Иркутской филармонии. Впервые фестиваль прошел в регионе в 2019 году, затем не проводился из-за пандемии коронавируса. В следующие выходные в "Тальцах" пройдет показ оперы "Царская невеста".