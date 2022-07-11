https://ria.ru/20220711/omsk-1801602295.html

В Омске при столкновении гидроцикла с тюбингом погиб человек

В Омске при столкновении гидроцикла с тюбингом погиб человек - РИА Новости, 11.07.2022

В Омске при столкновении гидроцикла с тюбингом погиб человек

Гидроцикл врезался в водные сани (тюбинг), которые тянула за собой лодка, на реке Иртыш в Омске, рассказали журналистам в пресс-службе Восточного... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T05:16

2022-07-11T05:16

2022-07-11T05:16

происшествия

омск

иртыш (река)

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ОМСК, 11 июл - РИА Новости. Гидроцикл врезался в водные сани (тюбинг), которые тянула за собой лодка, на реке Иртыш в Омске, рассказали журналистам в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.Гидроцикл въехал в водные сани (тюб), которые тянула за собой моторная лодка. Инцидент случился около 16:50 часов. В момент наезда в санях находилось два человека.Следователи произвели осмотр места происшествия, допрошены водитель лодки и очевидцы. Назначен комплекс экспертиз. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.Возбуждено уголовное дело по статье нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека.

https://ria.ru/20220708/deti-1801351442.html

омск

иртыш (река)

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происшествия, омск, иртыш (река)