https://ria.ru/20220711/omsk-1801602295.html
В Омске при столкновении гидроцикла с тюбингом погиб человек
В Омске при столкновении гидроцикла с тюбингом погиб человек - РИА Новости, 11.07.2022
В Омске при столкновении гидроцикла с тюбингом погиб человек
Гидроцикл врезался в водные сани (тюбинг), которые тянула за собой лодка, на реке Иртыш в Омске, рассказали журналистам в пресс-службе Восточного... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T05:16
2022-07-11T05:16
2022-07-11T05:16
происшествия
омск
иртыш (река)
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ОМСК, 11 июл - РИА Новости. Гидроцикл врезался в водные сани (тюбинг), которые тянула за собой лодка, на реке Иртыш в Омске, рассказали журналистам в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.Гидроцикл въехал в водные сани (тюб), которые тянула за собой моторная лодка. Инцидент случился около 16:50 часов. В момент наезда в санях находилось два человека.Следователи произвели осмотр места происшествия, допрошены водитель лодки и очевидцы. Назначен комплекс экспертиз. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.Возбуждено уголовное дело по статье нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека.
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происшествия, омск, иртыш (река)
В Омске при столкновении гидроцикла с тюбингом погиб человек
В акватории реки Иртыш в Омске при столкновении гидроцикла с тюбингом погиб человек
ОМСК, 11 июл - РИА Новости. Гидроцикл врезался в водные сани (тюбинг), которые тянула за собой лодка, на реке Иртыш в Омске, рассказали журналистам в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Гидроцикл въехал в водные сани (тюб), которые тянула за собой моторная лодка. Инцидент случился около 16:50 часов. В момент наезда в санях находилось два человека.
"В акватории реки Иртыш
в Омске
произошло столкновение буксируемого маломерным судном надувного водного баллона с водным мотоциклом, в результате чего 22-летний молодой человек, находящийся на надувном баллоне, скончался на месте. Неустановленное лицо, управляющее гидроциклом, с места происшествия скрылось", - пояснили в пресс-службе ведомства.
Следователи произвели осмотр места происшествия, допрошены водитель лодки и очевидцы. Назначен комплекс экспертиз. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Возбуждено уголовное дело по статье нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека.