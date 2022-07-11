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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и "зерновой вопрос" - РИА Новости, 11.07.2022
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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и "зерновой вопрос"
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и "зерновой вопрос" - РИА Новости, 11.07.2022
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и "зерновой вопрос"
Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили в ходе телефонных переговоров в понедельник ситуацию в Сирии и решение "зернового вопроса",... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T16:04
2022-07-11T16:26
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
россия
сирия
турция
украина
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АНКАРА, 11 июл – РИА Новости. Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили в ходе телефонных переговоров в понедельник ситуацию в Сирии и решение "зернового вопроса", сообщила канцелярия турецкого лидера."Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров обсуждалась ситуация в Сирии, а также украинско-российская война и создание безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море", - сообщила канцелярия.Кроме того, Эрдоган заявил, что пришло время "принять меры в отношении плана ООН по созданию безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море"."Президент Эрдоган повторил, что война между Украиной и Россией должна быть прекращена прочным и справедливым миром путем переговоров, и заявил, что Турция готова внести всевозможный вклад в активизацию переговорного процесса, как делала это до сих пор", - добавили в канцелярии.Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220708/zerno-1801114930.html
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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, сирия, турция, украина
16:04 11.07.2022 (обновлено: 16:26 11.07.2022)
 
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и "зерновой вопрос"

Президенты России и Турции Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и "зерновой вопрос"

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
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АНКАРА, 11 июл – РИА Новости. Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили в ходе телефонных переговоров в понедельник ситуацию в Сирии и решение "зернового вопроса", сообщила канцелярия турецкого лидера.
"Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров обсуждалась ситуация в Сирии, а также украинско-российская война и создание безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море", - сообщила канцелярия.
Кроме того, Эрдоган заявил, что пришло время "принять меры в отношении плана ООН по созданию безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море".
"Президент Эрдоган повторил, что война между Украиной и Россией должна быть прекращена прочным и справедливым миром путем переговоров, и заявил, что Турция готова внести всевозможный вклад в активизацию переговорного процесса, как делала это до сих пор", - добавили в канцелярии.
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Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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Владимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияСирияТурцияУкраина
 
 
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