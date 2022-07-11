16:04 11.07.2022 (обновлено: 16:26 11.07.2022)
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и "зерновой вопрос"
Президенты России и Турции Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и "зерновой вопрос"
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
АНКАРА, 11 июл – РИА Новости. Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили в ходе телефонных переговоров в понедельник ситуацию в Сирии и решение "зернового вопроса", сообщила канцелярия турецкого лидера.
"Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров обсуждалась ситуация в Сирии, а также украинско-российская война и создание безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море", - сообщила канцелярия.
Кроме того, Эрдоган заявил, что пришло время "принять меры в отношении плана ООН по созданию безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море".
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.