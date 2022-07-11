https://ria.ru/20220711/obsuzhdenie-1801743903.html

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и "зерновой вопрос"

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и "зерновой вопрос" - РИА Новости, 11.07.2022

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и "зерновой вопрос"

Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили в ходе телефонных переговоров в понедельник ситуацию в Сирии и решение "зернового вопроса",... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T16:04

2022-07-11T16:04

2022-07-11T16:26

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

россия

сирия

турция

украина

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АНКАРА, 11 июл – РИА Новости. Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили в ходе телефонных переговоров в понедельник ситуацию в Сирии и решение "зернового вопроса", сообщила канцелярия турецкого лидера."Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров обсуждалась ситуация в Сирии, а также украинско-российская война и создание безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море", - сообщила канцелярия.Кроме того, Эрдоган заявил, что пришло время "принять меры в отношении плана ООН по созданию безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море"."Президент Эрдоган повторил, что война между Украиной и Россией должна быть прекращена прочным и справедливым миром путем переговоров, и заявил, что Турция готова внести всевозможный вклад в активизацию переговорного процесса, как делала это до сих пор", - добавили в канцелярии.Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220708/zerno-1801114930.html

https://ria.ru/20220705/zerno-1800521085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, сирия, турция, украина