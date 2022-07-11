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В Донецке повредили сад и школу во время обстрелов со стороны ВСУ
В Донецке повредили сад и школу во время обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 11.07.2022
В Донецке повредили сад и школу во время обстрелов со стороны ВСУ
Ясли-сад и средняя школа повреждены в Донецке в понедельник в результате обстрелов города со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы Донецкой Народной... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T16:52
2022-07-11T16:52
2022-07-11T16:55
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Ясли-сад и средняя школа повреждены в Донецке в понедельник в результате обстрелов города со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин."Продолжает поступать уточненная информация о результатах обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) за последние дни. По информации управления образования Донецка, в результате обстрелов по адресам: Ленинский проспект № 148 - поврежден ясли-сад комбинированного типа №398 (повреждены оконные блоки фасада, кровля, отделка помещений); в Петровском районе по адресу: улица Бринько, 2 средняя школа №113 (повреждены оконные блоки, несущие конструкции перекрытия, фасад, кровля)", - написал мэр в своем Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщило о семи обстрелах разных районов Донецка со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 82, 120, 122 и 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
16:52 11.07.2022 (обновлено: 16:55 11.07.2022)
В Донецке повредили сад и школу во время обстрелов со стороны ВСУ
В Донецке повредили ясли-сад и среднюю школу во время обстрелов со стороны ВСУ