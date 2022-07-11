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В Донецке повредили сад и школу во время обстрелов со стороны ВСУ

В Донецке повредили сад и школу во время обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 11.07.2022

В Донецке повредили сад и школу во время обстрелов со стороны ВСУ

Ясли-сад и средняя школа повреждены в Донецке в понедельник в результате обстрелов города со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы Донецкой Народной... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T16:52

2022-07-11T16:52

2022-07-11T16:55

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Ясли-сад и средняя школа повреждены в Донецке в понедельник в результате обстрелов города со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин."Продолжает поступать уточненная информация о результатах обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) за последние дни. По информации управления образования Донецка, в результате обстрелов по адресам: Ленинский проспект № 148 - поврежден ясли-сад комбинированного типа №398 (повреждены оконные блоки фасада, кровля, отделка помещений); в Петровском районе по адресу: улица Бринько, 2 средняя школа №113 (повреждены оконные блоки, несущие конструкции перекрытия, фасад, кровля)", - написал мэр в своем Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщило о семи обстрелах разных районов Донецка со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 82, 120, 122 и 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины