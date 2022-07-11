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Украинские войска снова обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку
Украинские войска снова обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку - РИА Новости, 11.07.2022
Украинские войска снова обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку
Украинские войска выпустили в общей сложности 10 снарядов калибром 155 миллиметров по населенным пунктам Пантелеймоновка и Михайловка в Донецкой Народной... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T20:53
2022-07-11T20:53
2022-07-11T20:53
специальная военная операция на украине
в мире
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нато
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ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили в общей сложности 10 снарядов калибром 155 миллиметров по населенным пунктам Пантелеймоновка и Михайловка в Донецкой Народной республике, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 19.20 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 19.50 - н.п. Новгородское - н.п. Михайловка: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, донецк (днр), нато, сша, ситуация в днр и лнр
Украинские войска снова обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку
ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов калибра 155 миллиметров по Пантелеймоновке и Михайловке