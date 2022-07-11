https://ria.ru/20220711/obstrel-1801821112.html

Украинские войска снова обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку

Украинские войска снова обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку - РИА Новости, 11.07.2022

Украинские войска снова обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку

Украинские войска выпустили в общей сложности 10 снарядов калибром 155 миллиметров по населенным пунктам Пантелеймоновка и Михайловка в Донецкой Народной... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T20:53

2022-07-11T20:53

2022-07-11T20:53

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецк (днр)

нато

сша

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg

ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили в общей сложности 10 снарядов калибром 155 миллиметров по населенным пунктам Пантелеймоновка и Михайловка в Донецкой Народной республике, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 19.20 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 19.50 - н.п. Новгородское - н.п. Михайловка: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

донецк (днр)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, донецк (днр), нато, сша, ситуация в днр и лнр