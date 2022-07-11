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Украинские войска обстреляли Доломитное и Новобахмутовку
Украинские войска обстреляли Доломитное и Новобахмутовку - РИА Новости, 11.07.2022
Украинские войска обстреляли Доломитное и Новобахмутовку
Украинские войска в понедельник выпустили пять мин калибром 120 миллиметров и семь снарядов калибром 155 миллиметров по Доломитному, а также четыре снаряда... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T18:46
2022-07-11T18:46
2022-07-11T18:46
специальная военная операция на украине
в мире
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ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска в понедельник выпустили пять мин калибром 120 миллиметров и семь снарядов калибром 155 миллиметров по Доломитному, а также четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Новобахмутовке в Донецкой Народной республике, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 17:40 - н.п. Новокалиново - н.п. Новобахмутовка: выпущено 4 снаряда калибром 122 мм; 17:42 - н.п. Новолуганское - н.п. Доломитное: выпущено 5 мин калибром 120 мм; 17:44 - н.п. Кодема - н.п. Доломитное: выпущено 7 снарядов калибром 155 мм", - сообищили в представительстве.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, донецк (днр), нато, сша, ситуация в днр и лнр
Украинские войска обстреляли Доломитное и Новобахмутовку
ДНР: ВСУ выпустили пять мин и семь снарядов по Доломитному и Новобахмутовке