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Украинские войска обстреляли Доломитное и Новобахмутовку

Украинские войска обстреляли Доломитное и Новобахмутовку - РИА Новости, 11.07.2022

Украинские войска обстреляли Доломитное и Новобахмутовку

Украинские войска в понедельник выпустили пять мин калибром 120 миллиметров и семь снарядов калибром 155 миллиметров по Доломитному, а также четыре снаряда... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T18:46

2022-07-11T18:46

2022-07-11T18:46

специальная военная операция на украине

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украина

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ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска в понедельник выпустили пять мин калибром 120 миллиметров и семь снарядов калибром 155 миллиметров по Доломитному, а также четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Новобахмутовке в Донецкой Народной республике, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 17:40 - н.п. Новокалиново - н.п. Новобахмутовка: выпущено 4 снаряда калибром 122 мм; 17:42 - н.п. Новолуганское - н.п. Доломитное: выпущено 5 мин калибром 120 мм; 17:44 - н.п. Кодема - н.п. Доломитное: выпущено 7 снарядов калибром 155 мм", - сообищили в представительстве.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

донецк (днр)

сша

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в мире, украина, донецк (днр), нато, сша, ситуация в днр и лнр