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Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 11.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/obstrel-1801778812.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 11.07.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска в понедельник выпустили 15 снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой и Новобахмутовке, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T18:03
2022-07-11T18:03
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
авдеевка
ясиноватая
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска в понедельник выпустили 15 снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой и Новобахмутовке, заявило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в понедельник украинские войска обстреляли Ясиноватую пятью снарядами калибром 122 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.20 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.В 17.15 мск, согласно заявлению представительства, обстрел десятью снарядами калибром 122 миллиметра был произведен из населенного пункта Керамик по Новобахмутовке.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, авдеевка, ясиноватая, сцкк, ситуация в днр и лнр
18:03 11.07.2022
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую

ДНР: ВСУ обстреляли Ясиноватую, выпустив 15 снарядов калибра 122 миллиметра

© Фото : ДНР ОнлайнПоследствия обстрела в Ясиноватой
Последствия обстрела в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© Фото : ДНР Онлайн
Последствия обстрела в Ясиноватой. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска в понедельник выпустили 15 снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой и Новобахмутовке, заявило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в понедельник украинские войска обстреляли Ясиноватую пятью снарядами калибром 122 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.20 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
В 17.15 мск, согласно заявлению представительства, обстрел десятью снарядами калибром 122 миллиметра был произведен из населенного пункта Керамик по Новобахмутовке.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаЯсиноватаяСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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