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Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 11.07.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска в понедельник выпустили 15 снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой и Новобахмутовке, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T18:03
2022-07-11T18:03
2022-07-11T18:03
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска в понедельник выпустили 15 снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой и Новобахмутовке, заявило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в понедельник украинские войска обстреляли Ясиноватую пятью снарядами калибром 122 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.20 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.В 17.15 мск, согласно заявлению представительства, обстрел десятью снарядами калибром 122 миллиметра был произведен из населенного пункта Керамик по Новобахмутовке.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, авдеевка, ясиноватая, сцкк, ситуация в днр и лнр
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
ДНР: ВСУ обстреляли Ясиноватую, выпустив 15 снарядов калибра 122 миллиметра
ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости.
Украинские войска в понедельник выпустили 15 снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой и Новобахмутовке, заявило
представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в понедельник украинские войска обстреляли Ясиноватую пятью снарядами калибром 122 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.20 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
В 17.15 мск, согласно заявлению представительства, обстрел десятью снарядами калибром 122 миллиметра был произведен из населенного пункта Керамик по Новобахмутовке.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.