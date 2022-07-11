https://ria.ru/20220711/obstrel-1801778812.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 11.07.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска в понедельник выпустили 15 снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой и Новобахмутовке, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T18:03

2022-07-11T18:03

2022-07-11T18:03

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

авдеевка

ясиноватая

сцкк

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска в понедельник выпустили 15 снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой и Новобахмутовке, заявило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в понедельник украинские войска обстреляли Ясиноватую пятью снарядами калибром 122 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.20 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.В 17.15 мск, согласно заявлению представительства, обстрел десятью снарядами калибром 122 миллиметра был произведен из населенного пункта Керамик по Новобахмутовке.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

авдеевка

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в мире, донецкая народная республика, авдеевка, ясиноватая, сцкк, ситуация в днр и лнр