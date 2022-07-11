https://ria.ru/20220711/obstrel-1801715842.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 11.07.2022

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска в понедельник за шесть минут дважды обстреляли Горловку в Донецкой Народной республике, выпустив в общей сложности десять мин калибром 120... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T14:32

2022-07-11T14:32

2022-07-11T14:32

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

стирол

украина

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска в понедельник за шесть минут дважды обстреляли Горловку в Донецкой Народной республике, выпустив в общей сложности десять мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 13.36 (совпадает с мск) – населенный пункт Ленинское – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено пять мин калибром 120 миллиметров; 13.42 – населенный пункт Шумы – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено пять мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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в мире, горловка, донецкая народная республика, стирол, украина, ситуация в днр и лнр